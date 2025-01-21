После дня рождения Ольга Бузова покинула Россию и разрыдалась

Накануне Ольга Бузова отметила 39-летие.

После празднования своего дня рождения Ольга Бузова решила покинуть пределы России. По ее словам, таким образом она исполнила одну из своих заветных мечт. Телеведущая отправилась в Марокко – страну, которая до этого момента оставалась для нее неизведанной. Там она запланировала осуществить одно необычное приключение – встретить рассвет на борту воздушного шара.

В соцсети певица поделилась деталями своей поездки. Она отметила, что рассвет состоялся точно в 10:30 утра по московскому времени – именно тогда, когда Ольга родилась. Во время полета Бузовой не удалось скрыть свои эмоции, и она разрыдалась от переполнявших ее чувств.

Под фотографией, опубликованной в личном блоге, Ольга выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и радость от того, что может поделиться с ними такими значимыми моментами своей жизни. Кроме того, она пожелала всем своим подписчикам исполнения их самых сокровенных желаний.

Стоит напомнить, что ранее в этом году Ольга уже отдохнула в горах Красной Поляны, где она показала себя как опытная горнолыжница. Однако, несмотря на удовольствие от активного отдыха, Бузова посетовала на то, что ее кожа успела обгорела. Тогда внимание поклонников привлекло присутствие рядом с Ольгой загадочного мужчины, которого она тщательно старалась держать вне кадра. Позднее стало известно, что этот человек оказался судебным приставом из Сочи по имени Роман Литаров, с которым певице приписывают роман.

