Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова

В этом году Данииле Певцову, сыну актеров Дмитрия Певцова и Ларисы Блажко, исполнилось бы 35 лет. Но ему навсегда 22 – 3 сентября 2012 года звездный наследник трагически погиб. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на Троекуровском кладбище.

В тот страшный августовский день 2012 года Даниил Певцов в одном из московских ресторанов вместе с одноклассниками отмечал пятилетие окончания школы. А после закрытия заведения компания решили устроить вечеринку в квартире одной из девушек на 1-й Брестской улице столицы. Был там и Никита Преснякова, старший внук Аллы Пугачевой.

Ближе к рассвету сын Певцова вышел на балкон к двум девушкам – хотел пообщаться. Потом, по словам очевидцев, парень в шутку встал на перила балкона на руках, потерял равновесие и сорвался вниз....

Скорая приехала быстро, Даниила доставили в Боткинскую больницу в состоянии клинической смерти – со множественными травмами головы, позвоночника и внутренних органов. Ему провели две большие операции, но проведя 9 дней в коме, он к сожалению, скончался. Полиция рассматривала версию самоубийства, но решили, что это был несчастный случай...

Отпевание Даниила Певцова прошло в храме на Кунцевском кладбище. Похоронили же его на Троекуровском. Вскоре стали говорить, что звездный отец погибшего парня купил для себя место возле сына на 21 участке престижного некрополя.

Могила Даниилы сегодня содержится в идеальном состоянии – большой дорогой мраморный крест с белоснежным голубем, всегда живые цветы, маленькие фигурки ангелов. Даниил и сам стал ангелом, который теперь с небес помогает своим близким и родным людям...