"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой

Анастасию Волочкову не узнать – с новыми длинными густыми волосами она смотрится очень эффектно. И даже вблизи невозможно понять, что на ней надет парик – настолько качественная работа. Корреспондент "Дни.ру" встретился с создателями этой шикарной копны волос на голове балерины всея Руси.

"Правильно в данном случаем надо говорить не "парик", а "система замещения волос", – объяснили "Дни.ру" парикмахеры-стилисты Олег Тетеревлев и Максим Николаев из облюбованного звездами салона Hairservice. – Она очень удобна в носке, выглядит максимально естественно, для нее используются хорошие натуральные волосы. И если окружающие не знают, то никогда не поймут, что на голове Насте не свои волосы".

По словам мастеров, эту модную систему замещения волос можно снять, помыть, расчесать, уложить, покрасить, выпрямить. "Мы старались, чтобы это выглядело максимально натурально, дорого, красиво, – говорят мастера. – Стоимость такой шикарной шевелюры начинается от 150 тысяч и доходит до 300 тысяч рублей. Зато срок носки при должном уходе практически не ограничен".

Преобразившие Волочкову Олег и Максим признались, что такие конструкции всегда носят 90 процентов наших артистов. "Это удобно – можно не портить свои волосы и быстро менять образы", – пояснили специалисты. Правда, у мужчин, например, у Александра Панайотова, устроена система немного иначе – она приклеивается к голове и каждые две недели требует коррекции. "Что же касается Анастасии Волочковой, то она целиком доверилась нашему вкусу и, думаю, мы ее ожидания оправдали", – улыбаются парикмахеры.