Как выглядит могила Гафта спустя 5 лет Тесты Судьба вещей из гримерной Добровольской Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком ДобровольскойХудая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки

Лента новостей

Вторник 21 января

13:34Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова 13:22Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle 11:54Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа 11:13"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой 10:22Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей" 09:33"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе 08:5353-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье 06:37Гуляш из говядины с пряными овощами: самая правильная согревающая еда для всей семьи 03:24Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа 00:05Светлане Ходченковой – 42: эти роли российской актрисы не оставят равнодушным никого 16:30Тест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев 14:53Упокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 14:35Пад Тай: несложный классический рецепт тайской кухни 13:3843-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать 12:37Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы 11:32Стала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 11:21Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 06:24Воздушные пончики прямо из фритюра: неповторимый вкус и незабываемое удовольствие 03:26Начать с понедельника: 4 лайфхака, которые позволят завести новую полезную привычку 00:14Ольга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили 17:39Экстренное решение Меган Маркл вызвало гнев у публики 14:31Тест: угадайте популярного актера СССР по его неузнаваемой роли 12:26Резко сдавший Соколовский сообщил о серьезном диагнозе: Не повторяйте за мной 10:29Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного 06:43Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни 03:28Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии 00:11Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D 16:53Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей 14:37Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой 14:11Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18:47Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки 18:01Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 16:37Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей 16:27В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой 12:58Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 12:05Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно 11:08На актера Павла Деревянко подали в суд 10:489 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 09:17Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей 08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой

"Это не свои волосы": шокирующая правда от создателей шикарной шевелюры Волочковой
398

Анастасию Волочкову не узнать – с новыми длинными густыми волосами она смотрится очень эффектно. И даже вблизи невозможно понять, что на ней надет парик – настолько качественная работа. Корреспондент "Дни.ру" встретился с создателями этой шикарной копны волос на голове балерины всея Руси.

"Правильно в данном случаем надо говорить не "парик", а "система замещения волос", – объяснили "Дни.ру" парикмахеры-стилисты Олег Тетеревлев и Максим Николаев из облюбованного звездами салона Hairservice. – Она очень удобна в носке, выглядит максимально естественно, для нее используются хорошие натуральные волосы. И если окружающие не знают, то никогда не поймут, что на голове Насте не свои волосы".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По словам мастеров, эту модную систему замещения волос можно снять, помыть, расчесать, уложить, покрасить, выпрямить. "Мы старались, чтобы это выглядело максимально натурально, дорого, красиво, – говорят мастера. – Стоимость такой шикарной шевелюры начинается от 150 тысяч и доходит до 300 тысяч рублей. Зато срок носки при должном уходе практически не ограничен".

Олег и Максим. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Преобразившие Волочкову Олег и Максим признались, что такие конструкции всегда носят 90 процентов наших артистов. "Это удобно – можно не портить свои волосы и быстро менять образы", – пояснили специалисты. Правда, у мужчин, например, у Александра Панайотова, устроена система немного иначе – она приклеивается к голове и каждые две недели требует коррекции. "Что же касается Анастасии Волочковой, то она целиком доверилась нашему вкусу и, думаю, мы ее ожидания оправдали", – улыбаются парикмахеры.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2025, 11:13
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова

Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова
В этом году Данииле Певцову, сыну актеров Дмитрия Певцова и Ларисы Блажко, исполнилось бы 35 лет. Но ему навсегда 22 – 3 сентября 2012 года звездный наследник трагически погиб. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на Троекуровском кладбище. В тот страшный августовский день 2012 года Даниил Певцов в одном из московских ресторанов вместе с одноклассниками отмечал пятилетие окончания школы.

Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа

Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа
Певица Анна Седокова, пережившая трудные времена, наконец, выписана из больницы после нервного срыва. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. Музыкальный деятель отметил, что артистка чувствует себя хорошо и уже готовится к предстоящим концертам.

"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе

"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе
Анастасия Волочкова с размахом отметила 49-й день рождения. Поздравить балерину всея Руси пришло много звезд – Алена Кравец, Рома Жуков, Таня Тузова. Но самым важным, приятным и дорогим для знаменитой танцовщицы стало появление ее дочери Арианды. И не одной, а со своим женихом. Осенью Ариадне – единственной дочери Анастасии Волочковой – исполнится 20 лет.

53-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье

53-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье
53-летний певец Кирилл Андреев стал дедушкой во второй раз. Малыш появился на свет 18 января, о чем в социальных сетях сообщила невестка артиста.

Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа

Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа
Певица Глюкоза поделилась своими мыслями о кардинальной смене имиджа. Певица отметила, что 2024 год стал для нее не только сложным, но и судьбоносным.

Выбор читателей

20/01ПндУпокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта 20/01ПндСтала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской 19/01ВскЭкстренное решение Меган Маркл вызвало гнев у публики 20/01ПндДруг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео 20/01ПндОльга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили 20/01Пнд43-летнего Диму Билана после резкого изменения во внешности перестали узнавать