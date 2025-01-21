Продюсер Дворцов заявил о тайной выписке Седоковой из больницы после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова, пережившая трудные времена, наконец, выписана из больницы после нервного срыва. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Музыкальный деятель отметил, что артистка чувствует себя хорошо и уже готовится к предстоящим концертам.

"Она полна сил и энергии, готова вернуться на сцену", — отметил он.

Стоит отметить, что Седокова попала в медицинское учреждение после трагической новости о смерти своего бывшего супруга, что сильно сказалось на ее эмоциональном состоянии. Однако, как подчеркнул Дворцов, певица уже давно вернулась к нормальной жизни.

"Она вышла из больницы еще перед Новым годом. В праздничный период она провела время в Майами, что позволило ей немного отвлечься и восстановиться", — добавил продюсер.

Сейчас Анна активно занимается подготовкой к концертной деятельности. Она полна решимости продолжать свою карьеру и радовать поклонников новыми выступлениями. По словам Дворцова, артистка уже начала репетировать и планирует гастроли в ближайшее время.

"Она готова выезжать на концерты и дарить свою музыку людям", — отметил он.

Кроме того, продюсер рассказал о поездке Седоковой в США, которая состоялась зимой. Артистка решила решить некоторые финансовые вопросы, связанные с совместными банковскими счетами, оставшимися от брака с Янисом Тиммой. Это обстоятельство также отразилось на ее эмоциональном состоянии, однако теперь Анна сосредоточена на своих музыкальных планах и готова двигаться вперед.