"Мама жениха одобрила": дочь Волочковой показала кольцо и рассказала о свадьбе

Анастасия Волочкова с размахом отметила 49-й день рождения. Поздравить балерину всея Руси пришло много звезд – Алена Кравец, Рома Жуков, Таня Тузова. Но самым важным, приятным и дорогим для знаменитой танцовщицы стало появление ее дочери Арианды. И не одной, а со своим женихом.

Осенью Ариадне – единственной дочери Анастасии Волочковой – исполнится 20 лет. Первый взрослый "круглый" юбилей она надеется встретить в статусе замужней женщины. И на день рождения к знаменитой маме пришла со своим красивым молодым человеком.

"Я обручена", – сказала Ариадна и показал кольцо. "Мне неважно, сколько в нем карат, я вообще просила самое простое, – заметила она. – Главное, что это кольцо подарено с любовью. И мама одобрила моего молодого человека. Дату свадьбы мы пока не планировали, да и для меня самое главное – это венчание. Надеюсь, что летом все случится".

При этом Ариадна убеждена: это будет брак один и на всю жизнь. "Правда, мой молодой человек немного меня старше", – пояснила Ариадна, не став вдаваться в подробности о том, кто стал ее женихом и чем он занимается.

Что же касается ее самой, то она решила не становиться звездой и быть в стороне от шоу-бизнеса. "Я стараюсь вести менее публичную жизнь – это не совсем мое, – пояснила девушка в интервью "Дни.ру". – Я занимаюсь образовательской деятельностью, преподаю. А еще занимаюсь дубляжом, стараюсь озвучивать фильмы и мультфильмы".

Рассказала она и про отношения с Волочковой – пресса много писала про проблемы в коммуникации матери и дочери. "Конфликты есть в каждой семье, и это нормально, – пояснила Ариадна. – Самое главное понимать, что это твоя мама, человек, который тебя принес в этот мир".