53-летний Андреев из "Иванушек" празднует долгожданное пополнение в семье

53-летний певец Кирилл Андреев стал дедушкой во второй раз.

Малыш появился на свет 18 января, о чем в социальных сетях сообщила невестка артиста. Она поделилась трогательным снимком, на котором держит новорожденного на руках в родильной палате. Под фото была оставлена дата "18.01.25", при этом пол малыша пока не раскрыт.

Кирилл Андреев уже имеет опыт отцовства — его старший сын стал папой в возрасте 20 лет. Первенцем в семье стала дочь, которую назвали Аннелией. В данный момент молодым родителям по 23 года, и они с нетерпением ждут новых впечатлений, связанных с материнством и отцовством.

Интересно, что будущие супруги встретились еще во время учебы в университете. Одногруппницы девушки замечали, как Кирилл проявлял к ней симпатию, однако она в то время была влюблена в другого. Несмотря на неоднократные попытки сына певца пригласить ее на свидание, девушка долгое время отказывала ему. Однако вскоре она согласилась пойти с ним в кино, и спустя две недели у них состоялся первый поцелуй, который стал началом их романтических отношений.

Помимо семейных новостей, Кирилл Андреев также делился с поклонниками секретами своего здоровья и похудения. Он признавался, что сбросить лишний вес ему помогли занятия плаванием и хоккеем. На данный момент его вес составляет 104 кг, и артист активно работает над поддержанием физической формы.