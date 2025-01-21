Оскандалившаяся Глюкоза подробно объяснила кардинальную смену имиджа

Певица Глюкоза поделилась своими мыслями о кардинальной смене имиджа.

Певица отметила, что 2024 год стал для нее не только сложным, но и судьбоносным. Этот период вдохновил ее на перемены, которые коснулись не только внешности, но и внутреннего мира.

Глюкоза объяснила, что ее решение изменить имидж связано с желанием взглянуть на себя под другим углом.

"Я считаю, что изменения во внешности часто отражают внутренние трансформации. Моя музыка тоже претерпела изменения — звук стал более электронным и современным. Мне захотелось обновить свой образ и посмотреть на себя свежим взглядом", — рассказала она.

Певица призналась, что всегда испытывала страх перед изменениями в своей внешности, особенно в отношении волос. Однако в декабре прошлого года она все же решилась на смелый шаг и показала своим поклонникам новые короткие пряди розового цвета.

Глюкоза подчеркнула, что такой шаг стал для нее не только экспериментом с внешностью, но и важной частью личностного роста. Она считает, что каждая женщина должна иметь право меняться, искать новые грани своего "я" и не бояться пробовать что-то новое.