Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!"

1. — Какой молодец — врет и не краснеет: ...
А) люблю таких
Б) ненавижу таких
В) бесишь меня
2. — Звезда моя! Кто это? Почему вы целуетесь?
— Это ..., шевалье.
А) мой брат
Б) моя первая любовь
В) последний русский
3. — Жизнь наша принадлежит Родине, но честь — ... !
А) только нам
Б) никому
В) тоже ей
4. — Да об этом весь Петербург болтает. И все ...
А) вполголоса
Б) помалкивают
В) под страхом смертной казни
5. — Законы для того и существуют, чтобы их ...
А) обходить
Б) менять
В) уважать
6. — По-видимому, Россия по-прежнему держится на честных ...
А) дураках
Б) офицерах
В) чиновниках
Правильные ответы:
1. — А) люблю таких
2. — В) последний русский
3. — Б) никому
4. — В) под страхом смертной казни
5. — А) обходить
6. — А) дураках