Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!"

Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова

В этом году Данииле Певцову, сыну актеров Дмитрия Певцова и Ларисы Блажко, исполнилось бы 35 лет. Но ему навсегда 22 – 3 сентября 2012 года звездный наследник трагически погиб. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на Троекуровском кладбище. В тот страшный августовский день 2012 года Даниил Певцов в одном из московских ресторанов вместе с одноклассниками отмечал пятилетие окончания школы.