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Вторник 21 января

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Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!"

Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!"
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Фильм "Гардемарины, вперед!" не только развлекал, но и вдохновлял зрителей на мечты о приключениях и романтике. Чтобы проверить, насколько хорошо вы помните этот культовый фильм, мы подготовили интересный тест.

1. — Какой молодец — врет и не краснеет: ...

А) люблю таких

Б) ненавижу таких

В) бесишь меня

2. — Звезда моя! Кто это? Почему вы целуетесь?

— Это ..., шевалье.

А) мой брат

Б) моя первая любовь

В) последний русский

3. — Жизнь наша принадлежит Родине, но честь — ... !

А) только нам

Б) никому

В) тоже ей

4. — Да об этом весь Петербург болтает. И все ...

А) вполголоса

Б) помалкивают

В) под страхом смертной казни

5. — Законы для того и существуют, чтобы их ...

А) обходить

Б) менять

В) уважать

6. — По-видимому, Россия по-прежнему держится на честных ...

А) дураках

Б) офицерах

В) чиновниках

Правильные ответы:

1. — А) люблю таких

2. — В) последний русский

3. — Б) никому

4. — В) под страхом смертной казни

5. — А) обходить

6. — А) дураках

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2025, 14:53
Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
Дни.ру✓ Надежный источник

Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова

Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова
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