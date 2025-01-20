Упокой, Господи: как выглядит могила похороненного пять лет назад Валентина Гафта

В этом году актеру, режиссеру Валентину Гафту исполнилось бы 90! Но его уже 5 лет нет с нами. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле Народного артиста РСФСР и оценил ее состояние.

Валентин Гафт ушел из жизни 12 декабря 2020 года от последствий перенесенного годом ранее инсульта. Церемония прощания прошла 15 декабря в "Современнике", где актер служил с 1969 года. На прощании с ним присутствовали певец Григорий Лепс, бард Александр Розенбаум, актеры Авангард Леонтьев и Михаил Боярский, художник Никас Сафронов и другие знаменитости.

Гафт был похоронен на Алле актеров престижного Троекуровского кладбища столицы рядом с Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым. А в июле 2022 года на могиле легендарного артиста был установлен памятник – огромная гранитная глыба, символизирующая ту глыбу, которой Гафт для всех нас и был при жизни.

На гробнице в металле отлиты пронзительные строки из стихотворения самого Валентина Иосифовича: "Заняв у вечности мгновенье, // Мы доживаем не спеша. // И после долгого терпенья // Из нас как Божий знак спасенья, // Как выстрел вырвется Душа".

И по сей день на могиле Гафта постоянно лежат живые цветы, стоят свечи. Их несут благодарные поклонники, которые любят актера и чтут память о нем. Служители кладбища говорят, что часто видят здесь и вдову актера – актрису Ольгу Остроумову. Ее стараниями могила мужа содержится в идеальном порядке.