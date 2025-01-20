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Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы

Беременная Заворотнюк из-за жуткой тревоги отказалась строить долгосрочные планы
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Беременная Анна Заворотнюк поделилась своими переживаниями о страхах, связанных с будущим.

Дочь знаменитой российской актрисы открыто рассказала о том, как справляется с жуткими тревогами и неопределенностью, которые часто сопровождают ожидание рождения ребенка. По словам Анны, многие люди могут понять ее чувства, так как страх перед неизвестностью является естественной реакцией. Она отметила, что для нее важно не зацикливаться на долгосрочных планах.

"Я стараюсь жить на пару недель вперед", — призналась она.

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Такая стратегия помогает ей чувствовать себя более спокойно. Вместо того чтобы пытаться контролировать каждую деталь своего будущего, Анна предпочитает сосредоточиться на ближайших днях и событиях. Это позволяет ей легче воспринимать изменения и адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на свои тревоги, Анна подчеркнула важность мечтаний и целей. Она считает, что наличие стремлений помогает организовать повседневную жизнь и придает смысл каждому дню. Наследница артистки также отметила, что из-за увеличившегося живота ей приходится носить расстегнутые джинсы, и это стало частью ее повседневной жизни.

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20 января 2025, 12:37
Анна Седокова. Фото: соцсети
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