Стала известна судьба вещей из гримерной скончавшейся Евгении Добровольской

Сердце Евгении Добровольской остановилось 10 января. Семья и театр достойно проводили ее в последний путь. Теперь пришло время подумать о вопросах земных, прозаических и бытовых.

Вступить в наследство четверо детей Добровольской смогут после 10 июля, когда истекут полгода со дня смерти актрисы. Если она не оставила завещания, то все движимое и недвижимое имущество будет поделено на четыре равные части.

А пока семье предстоит забрать из МХТ им. Чехова вещи покойной актрисы. В театре она служила с 1991 года и до конца дней, тут лежала ее трудовая книжка. Коллеги рассказали, что именно театр занимался организацией похорон актрисы – от покупки дорого гроба до ходатайства о выделении участка на престижном Троекуровском кладбище. Кроме того, родным актрисы выплачена ее зарплата за январь и оказана серьезная материальная помощь. Личные вещи из гримерной Добровольской вместе с трудовой книжкой будут отданы детям актрисы. А часть ее платьев и обуви, в которых она выходила на сцену, станут экспонатами музея Художественного театра. Тут уже думают об открытии выставки памяти Евгении Добровольской.

Напомним, причиной ее смерти в 60 лет стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг, увы, не смогла...