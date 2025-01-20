Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео

Смерть баскетболиста Яниса Тиммы всколыхнула общественность и вызвала множество слухов и предположений.

Появился еще один обсуждаемый аспект трагедии. Речь идет о предполагаемом компромате на певицу Анну Седокову, который, по словам друга Тиммы, Марка Пугачева, мог стать причиной его душевных страданий.

Пугачев утверждает, что у Тиммы были доказательства неверности Седоковой, включающие в себя компрометирующие "грязные фото и видео". По мнению источника, эти материалы стали невыносимым бременем для Тиммы.

"Он не мог смириться с тем, что происходило, и это его сильно угнетало", — цитирует его телеканал "360".

Друг спортсмена не исключает, что Тимма мог оказаться в ситуации, когда, потеряв финансовую поддержку или оказавшись в сложной жизненной ситуации, он попытался бы использовать компромат как средство давления на Седокову. Это могло привести к конфликту, который, по мнению Пугачева, стал катализатором трагических событий.

Интересно, что перед своей поездкой в Майами Тимма получил предостережение от шамана. Однако он проигнорировал его советы и все же отправился в город, где и столкнулся с ситуацией, которая могла усугубить его эмоциональное состояние. В одном из ресторанов на Фишер-Айленд он увидел Седокову в компании другого мужчины, что стало для него сильным ударом.