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Понедельник 20 января

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Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео

Друг Яниса Тиммы назвал сенсационный мотив смерти спортсмена: Грязные фото и видео
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Смерть баскетболиста Яниса Тиммы всколыхнула общественность и вызвала множество слухов и предположений.

Появился еще один обсуждаемый аспект трагедии. Речь идет о предполагаемом компромате на певицу Анну Седокову, который, по словам друга Тиммы, Марка Пугачева, мог стать причиной его душевных страданий.

Пугачев утверждает, что у Тиммы были доказательства неверности Седоковой, включающие в себя компрометирующие "грязные фото и видео". По мнению источника, эти материалы стали невыносимым бременем для Тиммы.

"Он не мог смириться с тем, что происходило, и это его сильно угнетало", — цитирует его телеканал "360".

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети

Друг спортсмена не исключает, что Тимма мог оказаться в ситуации, когда, потеряв финансовую поддержку или оказавшись в сложной жизненной ситуации, он попытался бы использовать компромат как средство давления на Седокову. Это могло привести к конфликту, который, по мнению Пугачева, стал катализатором трагических событий.

Интересно, что перед своей поездкой в Майами Тимма получил предостережение от шамана. Однако он проигнорировал его советы и все же отправился в город, где и столкнулся с ситуацией, которая могла усугубить его эмоциональное состояние. В одном из ресторанов на Фишер-Айленд он увидел Седокову в компании другого мужчины, что стало для него сильным ударом.

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2025, 11:21
Янис Тимма. Фото: соцсети
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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