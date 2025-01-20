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Ольга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили

Ольга Бузова отмечает 39-летие: эти факты из жизни певицы вы точно упустили
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Сегодня отмечает свой день рождения одна из самых ярких и скандальных фигур российской эстрады – Ольга Бузова. В честь этого события мы решили вспомнить интересные факты о ее жизни, детстве и талантах.

Ольга Бузова появилась на свет в семье военнослужащего и стоматолога. С раннего детства она мечтала о сцене и активно проявляла свои творческие способности.

В возрасте 15 лет Ольга попробовала себя в модельном бизнесе, однако родители не поддержали ее выбор и настояли на получении высшего образования. В итоге Бузова окончила географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, но ее страсть к искусству не угасла.

Несмотря на стереотипы, окружающие ее личность, Ольга Бузова всегда была хорошей ученицей. Она знает четыре языка: литовский, английский, итальянский и немецкий. С трех лет она начала изучать английский, что позволяет ей успешно общаться с иностранными коллегами и поклонниками.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

Ольга рано начала свою карьеру как артистка. В школьные годы она была солисткой музыкальной группы, что дало ей первые навыки выступлений на сцене. Это увлечение музыкой в дальнейшем стало основой ее карьеры. Она добилась популярности благодаря своим песням и ярким выступлениям, что сделало ее одной из самых известных певиц в стране.

Не только на сцене, но и на кухне Ольга проявляет свои таланты. Она отлично готовит, а ее коронное блюдо — борщ.

Ольга Бузова также активно следит за модными трендами и заботится о своем внешнем виде. Однако не все ценят ее стиль. В 2017 году она заняла лишь 98-е место в традиционном голосовании журнала MAXIM на тему самой сексуальной женщине России.

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2025, 00:14
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

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