Экстренное решение Меган Маркл вызвало гнев у публики

Меган Маркл и принц Гарри оказались в центре скандала. Это случилось после того, как актриса объявила о переносе выхода своего кулинарного шоу "С любовью, Меган" на весну следующего года.

Причиной такого решения стали масштабные лесные пожары в Калифорнии, которые оставили многих людей без крова. Однако, несмотря на благие намерения, эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

Инсайдеры сообщают, что герцогиня Сассекская не раздумывала над своим решением.

"Я не думаю, что она будет принимать гостей в своем шоу, когда у такого количества людей в ее родном штате больше нет домов", — отметил один из источников.

Однако это объяснение не удовлетворило многих интернет-пользователей, которые начали активно критиковать пару. Журналист Ричард Иден напомнил о том, что Гарри и Меган не проявили такой же чуткости в прошлом.

В 2021 году они разрешили транслировать свое скандальное интервью с Опрой Уинфри в то время, когда принц Филипп находился в больнице с тяжелым диагнозом. Дедушка Гарри скончался всего через четыре недели после интервью.

"Похоже, Меган не долго раздумывала, прежде чем согласиться на разговор с Опрой", — саркастично отметил один из королевских инсайдеров.

Также стоит упомянуть, что работа над реалити-шоу на Netflix началась в 2022 году, когда здоровье королевы Елизаветы II резко ухудшалось. Шестисерийный проект вышел в эфир в декабре, всего через два месяца после ее смерти, что еще больше усугубило напряжение в отношениях с королевской семьей.