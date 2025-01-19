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Резко сдавший Соколовский сообщил о серьезном диагнозе: Не повторяйте за мной

Резко сдавший Соколовский сообщил о серьезном диагнозе: Не повторяйте за мной
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Влад Соколовский поделился тревожной новостью о своем здоровье, вызвавшей беспокойство у поклонников. В своем микроблоге артист сообщил, что ему был поставлен серьезная диагноз – правосторонняя пневмония.

Первые признаки недуга начали проявляться у него еще 13 января, после празднования дня рождения матери, которое он отметил в бане. Несмотря на ухудшение самочувствия, Соколовский продолжал работать на съемочной площадке, не желая подводить своих коллег.

Однако вскоре его состояние стало ухудшаться: он начал испытывать сильные боли в легких и постоянный кашель. В конечном итоге артисту пришлось отменить все свои дела и обратиться за медицинской помощью.

"Слава богу, я додумался сказать: "Все, хватит“. Из-за меня отменили две смены, в которых участвуют по 150 человек", — откровенно признался Влад.

Влад Соколовский. Фото: соцсети

Сейчас певец находится на амбулаторном лечении и призывает своих фанатов не игнорировать симптомы болезни и своевременно обращаться к врачам.

"В ближайшие пять дней я буду дома. Мне назначили нормальное, правильное лечение. Ребята, будьте, пожалуйста, аккуратны, не повторяйте за мной эти фокусы, идите сразу проверяйтесь к врачу, я же не люблю лечиться", — обратился он к своим поклонникам.

Ранее артист хвастался новым модульным домом стоимостью 8 миллионов рублей. Теперь же он сосредоточен на восстановлении и призывает всех быть внимательными к своему состоянию.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2025, 12:26
Влад Соколовский. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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