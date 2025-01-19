Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного

Что происходит на могиле Добровольской Тесты Умер Дэвид Линч Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Воскресенье 19 января

10:29Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного 06:43Вьетнамский суп Фо Бо: этот рецепт завоевал сердца любителей паназиатской кухни 03:28Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии 00:11Физиология кожи: как с помощью ультрафиолета восполнить недостаток витамина D 16:53Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей 14:37Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой 14:11Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18:47Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки 18:01Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 16:37Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей 16:27В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой 12:58Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 12:05Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно 11:08На актера Павла Деревянко подали в суд 10:489 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 09:17Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей 08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 16:07Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 14:49Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей 14:49Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 13:28Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 12:13Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое 11:10Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 11:08Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки 09:53Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали 08:52"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети 06:13 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 03:20Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик 00:07Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек 21:56Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю 21:28Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека 19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного

Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного
158

Нино Нинидзе наконец-то решилась открыть свою личную жизнь широкой публике.

После завершения отношений с Кириллом Плетневым, от которого у нее остался сын, и четырехлетнего романа с Максимом Виторганом, известная российская актриса нашла новую любовь. Ее избранником стал 33-летний актер Михаил Кремер.

На этот раз Нинидзе не стала скрывать свои чувства и поделилась совместными фотографиями с новым бойфрендом во время их отдыха в Дубае. Нино опубликовала несколько ярких снимков, на которых они наслаждаются солнечными днями на пляже и у бассейна в роскошном отеле. В подписи к посту актриса лаконично написала: "В нагрудный карман".

Фото: соцсети

Поклонники Нинидзе активно отреагировали на ее публикации, оставив множество положительных комментариев и поздравлений. Многие из них отметили, как здорово видеть актрису в таком приподнятом настроении.

Михаил Кремер также не остался в стороне и оставил трогательный комментарий под постом своей возлюбленной.

"Любовь", — написал он.

Интересно, что бывший партнер Нинидзе, Максим Виторган, тоже не остался без внимания со стороны прессы. Он недавно представил свою новую избранницу — Анну Короткову, с которой отметил Новый 2025 год.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2025, 10:29
Нино Нинидзе. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей

Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой

Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии

Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии
Поклонники Кейт Миддлтон с нетерпением ждут ее возвращения на светские мероприятия. Супруга принца Уильяма является одной из самых любимых фигур в британской королевской семье.

Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей

Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей
Юрий Колокольников поделился своими размышлениями о влиянии ролей на личную жизнь и восприятие себя. На премьере фильма "Последний Ронин", где он исполнил одну из главных ролей, Колокольников подчеркнул, что изменения в жизни актера происходят независимо от его ролей.

Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой

Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой
Недавно мир узнал о расставании одной из самых известных голливудских пар – Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс. Актеры, которые вместе провели 27 лет, теперь на пороге сложного развода, в процессе которого им предстоит разделить колоссальные активы, оцениваемые в 250 миллионов долларов.

Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом

Вечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом
В Большом театре России простились с легендарным артистом балета, режиссером, Заслуженным деятелем искусств РСФСР Всеволодом Немоляевым. Он был единокровным братом актрисы театра и кино Светланы Немоляевой. Она первая и подошла в гробу. Всеволод Немоляев служил Большому театру 64 года из отмеренных ему Богом 87-и.

Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?

Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?
Марина Коташенко унаследовала большую часть имущества Александра Градского. После того как Александр Градский ушел из жизни, его супруга Марина Коташенко унаследовала большое количество недвижимости, контроль над которой оказался крайне сложным.

Выбор читателей

18/01СбтВечная память: пронзительные кадры прощания Светланы Немоляевой с братом 17/01ПтнНовый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18/01СбтЛюбимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 17/01ПтнСерьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 17/01ПтнДолжно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 18/01СбтХью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой