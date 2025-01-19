Нинидзе перестала скрывать личную жизнь и показала нового возлюбленного

Нино Нинидзе наконец-то решилась открыть свою личную жизнь широкой публике.

После завершения отношений с Кириллом Плетневым, от которого у нее остался сын, и четырехлетнего романа с Максимом Виторганом, известная российская актриса нашла новую любовь. Ее избранником стал 33-летний актер Михаил Кремер.

На этот раз Нинидзе не стала скрывать свои чувства и поделилась совместными фотографиями с новым бойфрендом во время их отдыха в Дубае. Нино опубликовала несколько ярких снимков, на которых они наслаждаются солнечными днями на пляже и у бассейна в роскошном отеле. В подписи к посту актриса лаконично написала: "В нагрудный карман".

Поклонники Нинидзе активно отреагировали на ее публикации, оставив множество положительных комментариев и поздравлений. Многие из них отметили, как здорово видеть актрису в таком приподнятом настроении.

Михаил Кремер также не остался в стороне и оставил трогательный комментарий под постом своей возлюбленной.

"Любовь", — написал он.

Интересно, что бывший партнер Нинидзе, Максим Виторган, тоже не остался без внимания со стороны прессы. Он недавно представил свою новую избранницу — Анну Короткову, с которой отметил Новый 2025 год.