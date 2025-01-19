Названа дата появления Кейт Миддлтон на важнейшем в 2025 году публичном мероприятии

Поклонники Кейт Миддлтон с нетерпением ждут ее возвращения на светские мероприятия.

Супруга принца Уильяма является одной из самых любимых фигур в британской королевской семье. В прошлом году ее появление на публике было нечастым из-за болезни, которая потребовала длительного лечения.

Однако в конце года было объявлено, что Кейт завершила курс химиотерапии и планирует постепенно вернуться к активной жизни. Теперь стало известно, когда именно принцесса вновь появится на публике.

Сообщается, что Кейт ждут на церемонии вручения премии BAFTA, известной как "британский Оскар", которая пройдет 16 февраля. Не будет преувеличением сказать, что мероприятие станет одним из важнейших для Великобритании в текущем году. Информацию уже подтвердил председатель комитета по присуждению премии.

Кейт Миддлтон почти никогда не пропускала эту престижную церемонию. С момента своего замужества она отсутствовала всего несколько раз, исключая прошлый год, когда у нее были серьезные причины не появляться на мероприятии.

Возвращение Кейт на BAFTA вызывает особый интерес не только из-за ее статуса, но и благодаря ее безупречному стилю. Обычно принцесса выбирает эффектные наряды для таких мероприятий.

Она придерживается принципа "сознательного потребления", поэтому часто повторяет свои любимые платья. Например, в 2023 году она появилась в слегка обновленном белом платье от Alexander McQueen, которое носила на той же церемонии в 2019 году. В 2020-м году она также выбрала наряд с золотым шитьем, который впервые продемонстрировала в 2012 году во время визита в Малайзию.