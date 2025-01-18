Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?

После того как Александр Градский ушел из жизни, его супруга Марина Коташенко унаследовала большое количество недвижимости, контроль над которой оказался крайне сложным. Совсем недавно в одной из квартир знаменитого артиста, расположенной на Тверской улице, произошла авария — случился потоп.
Этот шикарный объект недвижимости в самом сердце Москвы был предметом особенной гордости для Александра Борисовича. Квартира была оформлена со вкусом, отражающим личные предпочтения хозяина, и украшалась множеством антикварных предметов. После смерти музыканта квартира перешла в собственность его последней супруги Марины Коташенко, а также двух детей — Александра и Ивана.
За право владения этими престижными квадратными метрами развернулась настоящая юридическая битва. Вторая жена Градского, Ольга, пыталась вернуть себе квартиру, планируя организовать там культурный центр в честь памяти великого артиста. Она утверждала, что без этого все наследие может быть утрачено.
Как выяснилось позже, в некоторых вопросах Ольга оказалась права. Стало известно, что недавно квартире прорвало радиаторы из-за технической неисправности. Вдова обвинила в произошедшем коммунальные службы. В декабре предыдущего года Марина Коташенко подала исковое заявление против коммунальщиков с требованием возместить причиненный материальный ущерб. Пока точно неизвестно, какой именно урон был нанесен имуществу, но сумма иска, предъявленного Мариной, составляет около 5,5 миллионов рублей.