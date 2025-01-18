Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват?

Марина Коташенко унаследовала большую часть имущества Александра Градского.

После того как Александр Градский ушел из жизни, его супруга Марина Коташенко унаследовала большое количество недвижимости, контроль над которой оказался крайне сложным. Совсем недавно в одной из квартир знаменитого артиста, расположенной на Тверской улице, произошла авария — случился потоп.

Этот шикарный объект недвижимости в самом сердце Москвы был предметом особенной гордости для Александра Борисовича. Квартира была оформлена со вкусом, отражающим личные предпочтения хозяина, и украшалась множеством антикварных предметов. После смерти музыканта квартира перешла в собственность его последней супруги Марины Коташенко, а также двух детей — Александра и Ивана.

За право владения этими престижными квадратными метрами развернулась настоящая юридическая битва. Вторая жена Градского, Ольга, пыталась вернуть себе квартиру, планируя организовать там культурный центр в честь памяти великого артиста. Она утверждала, что без этого все наследие может быть утрачено.

Как выяснилось позже, в некоторых вопросах Ольга оказалась права. Стало известно, что недавно квартире прорвало радиаторы из-за технической неисправности. Вдова обвинила в произошедшем коммунальные службы. В декабре предыдущего года Марина Коташенко подала исковое заявление против коммунальщиков с требованием возместить причиненный материальный ущерб. Пока точно неизвестно, какой именно урон был нанесен имуществу, но сумма иска, предъявленного Мариной, составляет около 5,5 миллионов рублей.

