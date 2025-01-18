Колокольников откровенно рассказал об изменениях в жизни после больших ролей

Юрий Колокольников поделился своими размышлениями о влиянии ролей на личную жизнь и восприятие себя.

На премьере фильма "Последний Ронин", где он исполнил одну из главных ролей, Колокольников подчеркнул, что изменения в жизни актера происходят независимо от его ролей.

"Роль — это просто роль", — уверенно сказал он.

Артист убежден, что каждое мгновение жизни вносит коррективы в понимание себя.

По мнению Юрия, актерство — это нечто большее, чем просто перевоплощение в персонажа. Он считает это "ремесленной работой", где главное — это передать характер и эмоции созданного образа.

"Ты играешь литературу, которая заложена в материале. Это отдельный человек, а не ты сам", — пояснил артист.

Тем не менее, Колокольников признает, что любая роль требует глубокой эмоциональной вовлеченности. Актеры часто ищут в своих персонажах что-то общее с собой, что становится своеобразным способом самопознания.

"Да, безусловно, во всем нужно найти что-то в себе. Но в целом все роли — это все равно ты. Ты можешь надеть парик или костюм, но в конечном итоге это остаешься ты", — добавил он.

В фильме "Последний Ронин" Колокольников воплотил образ одинокого путника, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца. Этот персонаж требует от актера не только физической подготовки, но и глубокого понимания внутреннего мира героя. Стремление Ронина создать карту континента отражает его внутреннюю борьбу и поиск смысла в жизни.