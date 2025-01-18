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Суббота 18 января

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Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой

Хью Джекман рискует потерять много денег из-за "грязного" развода с бывшей женой
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Недавно мир узнал о расставании одной из самых известных голливудских пар – Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс.

Актеры, которые вместе провели 27 лет, теперь на пороге сложного развода, в процессе которого им предстоит разделить колоссальные активы, оцениваемые в 250 миллионов долларов. Хью и Деборра познакомились на съемках австралийского сериала "Корелли".

На тот момент Джекман только начинал свою карьеру после окончания театральной школы, тогда как Фернесс уже была известной актрисой. Разница в возрасте в 13 лет не смущала молодого актера, который быстро влюбился в свою будущую жену. Спустя два месяца после знакомства он сделал ей предложение, и пара начала совместную жизнь.

Несмотря на то что они стремились создать семью, их путь к родительству оказался тернистым. Все попытки Деборры-Ли забеременеть закончились трагично — выкидышами. В итоге пара приняла решение усыновить двоих детей, что принесло им долгожданное счастье и гармонию в жизни. Однако, как это часто бывает, кризис пришел неожиданно: пандемия COVID-19 поставила под угрозу их отношения.

Хью Джекман. Фото: соцсети

Сразу после расставания с Деборрой Джекман начал новые отношения с бродвейской танцовщицей Саттон Фостер. Их страсть привлекла внимание прессы. Пара не скрывает своих чувств на публике.

Тем не менее, развод с Фернесс обещает быть непростым. Деборра, которая последние годы посвящала себя семье и воспитанию детей, явно не собирается мириться с малой долей от общего состояния.

Отсутствие брачного контракта может обернуться для Джекмана серьезными финансовыми потерями. По слухам, Деборра-Ли намерена претендовать на значительную часть активов, которые в основном были заработаны её мужем. Она готова бороться за свои права в суде, что может привести к "грязному" процессу развода.

Шоу-бизнес в Telegram

18 января 2025, 14:37
Хью Джекман. Фото: соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

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