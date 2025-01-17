Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном

После разрыва с Павлом Прилучным личная жизнь Агаты Муцениеце напоминает сюжет бразильского сериала. С момента их расставания, которое сопровождалось громкими обвинениями, ей не удается обрести спокойствие.

В 2024 году Агата подала в суд, чтобы увеличить алименты на детей, и добилась успеха. Однако вскоре Павел также обратился в суд, чтобы установить место жительства их сына Тимофея.

Сын актрисы с прошлого лета живет с отцом и, похоже, не намерен возвращаться к матери. Тимофей не только отписался от Агаты в социальных сетях, но и заблокировал ее номер телефона.

Это стало очевидно, когда в день рождения мальчика его бабушка Нонна написала трогательный комментарий под фотографией внука, выражая сожаление о том, что никто не может его поздравить. Она, что подарки вернулись обратно, так как Тимофей не ответил на поздравления.

Интересно, что Тимофей решил прекратить общение не только с матерью, но и с бабушкой. В то время как его сестра Мия продолжает поддерживать связь с братом и бывает у отца, многие считают, что за такими решениями стоит некая манипуляция. В сети активно обсуждают поведение Агаты: некоторые пользователи осуждают ее за отсутствие внимания к сыну в день его рождения, указывая на то, что она предпочла провести время на отдыхе.

В личной жизни Агаты все также бурлит. Она начала встречаться с музыкантом Петром Дрангой, с которым открыто демонстрирует свои чувства. Их отношения стали предметом обсуждения в СМИ: многие подозревают, что этот роман может быть лишь пиар-ходом.

Петр старается избегать комментариев о своей личной жизни и о ситуации с детьми Агаты. Он подчеркнул, что не намерен обсуждать свои отношения с журналистами.