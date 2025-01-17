Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки

Ксения Бородина оказалась в больнице. Это случилось из-за проблем телеведущей с желудком.

На своей странице в социальных сетях она поделилась фотографией из палаты и рассказала о том, что ей пришлось пройти процедуру гастроскопии под наркозом. Рядом с ней находился ее жених, блогер Николай Сердюков, который поддерживал Ксению в этот непростой момент.

Ксения активно ведет свои аккаунты в соцсетях, делясь с подписчиками подробностями своей жизни, включая путешествия с любимым. Однако на днях она опубликовала снимок из больницы, который заставил фанатов волноваться.

"Утро началось не с кофе", — написала она.

Знаменитость объяснила причины своего пребывания в медицинском учреждении.

"Я всегда боялась больниц и всего, что связано с наркозом. Но проблемы с желудком стали настолько частыми, что я решила пройти гастроскопию с седацией. Самое пугающее — это фраза "медикаментозный сон“, — призналась Ксения.

Однако она постаралась успокоить своих подписчиков, отметив, что сама процедура прошла быстро и безболезненно. Она выбрала наркоз, чтобы избежать неприятных ощущений, которые испытывала на предыдущих гастроскопиях.

"Три раза я проходила эту процедуру без наркоза — это был ужас. Кажется, что вся жизнь проходит перед глазами. А здесь — легкий сон. Через час я уже пришла в себя, и по результатам все в порядке: с весом и образом жизни (когда не успеваешь поесть) у меня поверхностный гастрит стал нормой. Но нам еще предстоит ждать результаты биопсии", — добавила телеведущая.

Ксения также отметила, что все это время рядом с ней был Николай Сердюков, который поддерживал ее и заботился о ней. В процессе восстановления ей даже приснился Таиланд. Звезда считает это интересным совпадением.