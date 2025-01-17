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Пятница 17 января

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Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби"

Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби"
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Советскую кинокомедию "Любовь и голуби" вышедшую в 1985-м, посмотрело более 44 млн зрителей. Но мало кто знает, что режиссер Владимир Меньшов задумывал картину как двухсерийную, подобную его же фильму "Москва слезам не верит", который вышел несколькими годами ранее.

Все помнят, что герой Александра Михайлова мечтал попасть в бар, а когда оказался на курорте, то пошел туда и стал по соломинке пить коктейль из бокала и курить дамскую сигарету. Но этой сцене предшествовала другая. Помните, когда Людка спрашивает тетю Шуру о том, не принесли ли там почту? В итоге она вернулась домой со свежим выпуском журнала "Советский экран", в котором была съемка из бара.

Вот как эта сцена описана в сценарии: "Вася через плечо Люды стал рассматривать фотографии артистов, особенно его заинтересовал кадр из нового фильма, где известные актеры, изображавшие, судя по всему иностранцев, были сфотографированы за стойкой бара". Василий Кузякин расспросил старшую дочь о том, как там, в баре, что такое "коктейль", чем "соломка" отличается от "соломы", и стал мечтать все это попробовать. В ленту эта сцена не вошла.

Сцена в баре на курорте тоже была заметно сокращена. По изначальному сценарию, Василий поворачивается и видит тетю Шуру и дядю Митю, которые тоже сосут коктейль из трубочки. Он в недоумении поворачивает голову и видит в баре всю свою семью.

Всего же по воле чиновников Госкино было сокращено семь эпизодов – мол, показанное там пьянство не соответствует образу советского человека. В итоге сцены оказались вырезаны, а пленка с уже отснятым материалом была смыта. Именно поэтому восстановить смешные многие моменты невозможно – они живут только в памяти актеров, которые играли в картине.

Кстати, в одном из эпизодов среди зрителей на танцплощадке снялась тогда еще маленькая дочь режиссера – будущая актриса и телеведущая Юлия Меньшова. А на голове самого Владимира Меньшова, который выступает в фильме как ведущий кадрили (в сценарии это – "интермедии"), тот же самый парик, в котором снималась в картине и Людмила Гурченко, правда, переодетый задом наперед и прижатый кепкой.

Стоит заметить, что многие моменты сценария Владимира Гуркина режиссер менял по ходу съемки. Например, героиня Людмилы Гурченко любила слушать Дассена, в фильме же она просит поставить "Эллегию" Массне.

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17 января 2025, 12:58
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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