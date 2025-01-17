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Пятница 17 января

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9 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской

9 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской
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18 января исполнится 9 дней со дня смерти Евгении Добровольской. Корреспондент "Дни.ру" накануне скорбной даты побывал на Троекуровском кладбище, где покоится Народная артистка.

Артистка похоронена в одном из самых престижных некрополей – на Троекуровском кладбище, которое считается филиалом Новодевичьего. Тут покоятся многие актеры МХТ, среди которых Марина Голуб, Анастасия Вознесенская, Андрей Мягков, Вячеслав Невинный, Андрей Панин...

По мнению православных, после смерти человека его душа продолжает живет вечно. На девятый день у нее начинается загробная жизнь – она низвергается в ад, чтобы лицезреть муки и мытарства грешников. Поэтому считается, что до 9 дня душе покойного особенно требуются молитвы близких. Напомним, что Евгению Добровольскую отпевали в храме Святителя Николая на Трех Холмах.

Фото: Дни.ру

На могиле актрисы пока стоит простой деревянный крест – памятник появится через год, когда земля осядет. Могильный холм увенчан многочисленными цветами, венками, корзинами.

Причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология агрессивной формы, которая дала внутрикожные метастазы и метастазы в мозг. О раке желудка актриса узнала в конце 2023 года и весь 2024-й мужественно боролась, пройдя шесть курсов химиотерапии, но победить страшный недуг не смогла...

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17 января 2025, 10:48
Фото: Дни.ру
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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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