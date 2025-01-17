На актера Павла Деревянко подали в суд

Павла Деревянко обвиняли в мошенничестве.

На актера Павла Деревянко вновь подали в суд. Компания "РКП" подала иск, требуя возместить ущерб в размере пяти миллионов рублей. Как сообщает один из телеграм-каналов, причиной стали нарушения условий соглашения о купле-продаже недвижимости и других активов, где фигурировал актер. Истец утверждает, что действия Деревянко привели к серьезным убыткам, и дело будет рассмотрено в суде 5 февраля 2025 года.

Стоит отметить, что ранее Павлу Деревянко удалось избежать уголовной ответственности за мошеннические действия. Суд признал договор между ним и истцом Сергеем Николенко недействительным, освободив актера от необходимости компенсировать средства.

В 2021 году актер начал сотрудничество с Григорием Мулузяном, занимающимся криптоинвестициями. Он предложил знаменитости вложиться в ряд проектов и оформить несколько кредитов на общую сумму более 55 миллионов рублей. Как утверждает Деревянко, после этого Мулузян оформил еще несколько займов на имя актера. Сергей Николенко, участвовавший в той же схеме, обвинил обоих в мошенничестве, но суд оправдал актера.

Несмотря на эти события, Павел Деревянко продолжает активно работать в киноиндустрии. Недавно он снялся в рекламе ювелирной сети, где исполнил роль кузнеца, создающего украшения. Актер остается востребованным. 1 декабря вышел новый сериал с его участием, где он играет продюсера и друга персонажа Евгения Цыганова.

