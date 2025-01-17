Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму

В сети Анну Седокову обвиняют в смерти экс-супруга.

Бывший баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря. Его тело нашли в одном из хостелов Москвы. По слухам, спортсмен так и не смог пережить развод со своей женой Анна Седоковой. Какое-то время он находился в депрессии, а после того, как не смог поздравить экс-половину с днем рождения, свел счеты с жизнью.

Тело Яниса было доставлено на родину в Латвию. Прощание прошло 27 декабря в крематории Риги, на котором присутствовали только самые близкие и родные молодого человека. Однако, по словам отца Яниса Райтиса Тиммы, родственники до сих пор не смогли похоронить его, так как российские власти еще не предоставили необходимые документы, включая свидетельство о смерти. Отец баскетболиста надеется, что вскоре все формальности будут улажены и прах его сына можно будет предать земле.

Семья Яниса обратилась за юридической поддержкой к Екатерине Гордон, которая сообщила, что в настоящее время результаты судебно-медицинской экспертизы еще не предоставлены. Адвокат подчеркнула, что после завершения расследования необходимо установить причины трагедии и выяснить, имелись ли люди, причастные к тому, что случилось с Янисом в тот роковой вечер.

Анна Седокова не присутствовала на церемонии прощания в Риге. В последний путь Яниса сопровождали его родители и первая супруга Сана Оша. Сане пришлось сообщить их сыну Кристиану о гибели его отца, что, по ее словам в соцсети, стало тяжелым испытанием.

Янис Тимма пытался сохранить с бывшей женой хорошие отношения именно ради своего малолетнего сына, однако, по мнению друзей спортсмена, в последние месяцы уделял гораздо больше времени сыну Анне Седоковой Гектору. Баскетболист даже посещал утренники в детскому саду мальчика.