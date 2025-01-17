Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму

75-летняя Пугачева осталась одна Тесты Умер Дэвид Линч Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Пятница 17 января

08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 16:07Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 14:49Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей 14:49Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 13:28Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 12:13Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое 11:10Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 11:08Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки 09:53Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали 08:52"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети 06:13 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 03:20Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик 00:07Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек 21:56Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю 21:28Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека 19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке 14:20Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января 13:31Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности для случаев деприватизации 12:33Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы 11:05Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии 10:56"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 10:40Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон 10:12Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом 08:44Ксения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова 04:32Вкусный перекус – дети оценят: корн-доги 00:04Тигран Кеосаян находится в тяжелом состоянии 20:47Отдыхающий на Мальдивах Билан оголил торс и показал поклонницам подтянутую фигуру 20:13Поке с тунцом и припущенным огурцом: оригинальная и яркая вариация гавайского рецепта 19:51Адвокат обозначил сроки принятия судом решения об опеке над сыном Прилучного 18:04Как беременная Заворотнюк встретила своей первый день рождения без матери 16:36Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки 16:06Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии 15:30"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой 14:29Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 13:42Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники 13:04Стало известно о смерти Барбары Брыльска 12:43"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской 11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму

Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму
47

В сети Анну Седокову обвиняют в смерти экс-супруга.

Бывший баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря. Его тело нашли в одном из хостелов Москвы. По слухам, спортсмен так и не смог пережить развод со своей женой Анна Седоковой. Какое-то время он находился в депрессии, а после того, как не смог поздравить экс-половину с днем рождения, свел счеты с жизнью.

Тело Яниса было доставлено на родину в Латвию. Прощание прошло 27 декабря в крематории Риги, на котором присутствовали только самые близкие и родные молодого человека. Однако, по словам отца Яниса Райтиса Тиммы, родственники до сих пор не смогли похоронить его, так как российские власти еще не предоставили необходимые документы, включая свидетельство о смерти. Отец баскетболиста надеется, что вскоре все формальности будут улажены и прах его сына можно будет предать земле.

Семья Яниса обратилась за юридической поддержкой к Екатерине Гордон, которая сообщила, что в настоящее время результаты судебно-медицинской экспертизы еще не предоставлены. Адвокат подчеркнула, что после завершения расследования необходимо установить причины трагедии и выяснить, имелись ли люди, причастные к тому, что случилось с Янисом в тот роковой вечер.

Анна Седокова не присутствовала на церемонии прощания в Риге. В последний путь Яниса сопровождали его родители и первая супруга Сана Оша. Сане пришлось сообщить их сыну Кристиану о гибели его отца, что, по ее словам в соцсети, стало тяжелым испытанием.

Янис Тимма пытался сохранить с бывшей женой хорошие отношения именно ради своего малолетнего сына, однако, по мнению друзей спортсмена, в последние месяцы уделял гораздо больше времени сыну Анне Седоковой Гектору. Баскетболист даже посещал утренники в детскому саду мальчика.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2025, 08:27
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии

Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии
Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта

Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта
Певица Лолита Милявская рассказала, что она получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. Лолита отреагировала на требования активистов о запрете ее концерта в Ижевске.

Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане

Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане
Певица делится кадрами из отпуска с поклонниками. Певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, отправилась в долгожданный отпуск на живописный остров Маврикий.

Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность

Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность
Анастасия Волочкова открыто заговорила о своих финансовых трудностях. Балерина находится на отдыхе на Мальдивах вместе с 26-летним танцором Марчелом Абаби.

Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына

Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына
Несколько лет назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгнули свой брак. Развод актеров стал результатом постоянных конфликтов, которые возникали на фоне воспитания их общего сына Тимофея.

Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз

Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз
После операции на бедре у Юрия Николаева был диагностирован тромбоз голени. Это стало дополнительным испытанием для 76-летнего шоумена. Врачи сейчас активно работают над восстановлением кровотока, чтобы избежать серьезных осложнений.

Выбор читателей

15/01Срд"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 16/01ЧтвКак небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 16/01ЧтвCколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 15/01СрдУшедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 16/01Чтв 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 15/01СрдКсения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова