Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта

Певица Лолита Милявская рассказала, что она получает пенсию в размере 23 тысяч рублей.

Лолита отреагировала на требования активистов о запрете ее концерта в Ижевске. Активисты общественного движения "Русская община" выступили с инициативой отмены концерта Лолиты Милявской, намеченного на апрель 2025 года.

Как сообщает пресса, активисты призывают массово подавать жалобы на певицу в правоохранительные органы региона. В своем заявлении представители движения выразили недовольство участием артистки в мероприятии, которое в народе прозвали "голой вечеринкой" во время проведения специальной военной операции, и сочли недопустимым ее дальнейшее выступление в России.

Лолита жестко ответила активистам и предложила им заняться чем-то полезным вместо распространения негатива. Она призвала их обратить внимание на благотворительность, помощь детям и животным, отметив, что сама активно участвует в таких проектах. Певица пригрозила обратиться в СК в случае, если угрозы в ее адрес и адрес ее поклонников не прекратятся.

Напомним, после участия в вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года, Лолита на какое-то время осталась без работы. Тогда она в полную меру почувствовала себя пенсионеркой и даже радовалась в соцсети тихой и спокойной жизни. Однако, по словам певицы, на одну пенсию в размере 23 тысячи рублей ей выжить очень тяжело, поэтому, спустя время, когда поутихли слухи о "голой вечеринке", артистка вернулась на сцену. Но не все смогли смириться с проступком Лолиты и до сих пор призывают общество наказать певицу путем отмены ее выступлений.