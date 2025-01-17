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Четверг 16 января

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Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане

Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане
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Певица делится кадрами из отпуска с поклонниками.

Певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, отправилась в долгожданный отпуск на живописный остров Маврикий. Как выяснилось позже, именно здесь, много лет назад, она оказалась в центре довольно необычного происшествия, которое впоследствии стало темой обсуждения среди ее поклонников. В личном блоге артистка решила поделиться этой историей со своими подписчиками.

По словам певицы, Маврикий является одним из ее самых любимых мест для отдыха, куда она регулярно приезжает уже многие годы. Каждый раз она выбирает один и тот же отель, поэтому персонал давно знаком с ней и встречает ее как дорогого гостя. Тем не менее, самым ярким воспоминанием об этом острове остаются события, которые произошли ровно 11 лет назад.

В своем посте МакSим вспомнила тот день, когда, воспользовавшись моментом, пока ее дети мирно спали, она вместе с друзьями решила взять напрокат багги и устроить веселье. Они направились прямиком к ресторану при отеле, где устроили настоящий "погром". Затем они выехали на уютный деревянный пирс и без лишних колебаний отправили его прямо на дно моря. После этого МакSим уселась за рояль у поваленного бара и сыграла знаменитую "Прелюдию No 5" Сергея Рахманинова.

Позже хозяин отеля сообщил певице, что багги все еще покоится на морском дне, несмотря на прошедшее время. Однако подробности урегулирования инцидента с владельцем транспортного средства остались за кадром.

Поклонники звезды восприняли этот рассказ с восторгом, оставив множество комментариев, в которых шутливо предположили, что багги был брошен в море вместо традиционной монетки, чтобы обеспечить себе возвращение на любимый остров.

"Вы действительно умеете веселиться!" — восхищенно заметила одна из фанаток.

Кроме того, недавно МакSим поделилась еще одной историей своего отпуска: надев гидрокостюм, она погрузилась в морские глубины, где ее сопровождал целый косяк кашалотов.

Напомним, недавно певица МакSим прошла долгое восстановление после алкогольной зависимости. Своим фанатам она сообщила, что успешно вылечилась от этой болезни и теперь ведет исключительно здоровый образ жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2025, 00:20
МакSим. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Мария Петерс. Фото: пресс-служба
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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