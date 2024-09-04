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Вторник 3 сентября

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Как найти недорогой билет: совет эксперта

Как найти недорогой билет: совет эксперта
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Авиабилеты в последнее время очень подорожали. Эксперты в голос говорят, что ждать снижения цен не стоит. Однако можно найти некоторые лазейки, чтобы чуть удешевить свой перелет. О некоторых лайфхаках рассказывает travel-эксперт, самый известный турагент России Тариел Гажиенко.

Гибкий подход к датам

Даже если ваш отпуск запланирован на конкретные даты, стоит рассмотреть вариант изменить время вылета на один-два дня. Такой ход может существенно снизить стоимость билетов, иногда почти в два раза. При поиске авиабилетов выбирайте опцию «гибкие даты». Это позволит вам увидеть разницу в ценах за несколько дней, и, возможно, вы сможете выбрать наиболее выгодный период для путешествия.

Пересадочные рейсы

Большинство путешественников отдают предпочтение прямым рейсам, но стоит обратить внимание на стыковочные варианты. Например, рейсы в такие страны как Вьетнам, Таиланд или даже Японию могут иметь привлекательные расценки, если вы выберете пересадку. Кроме того, пересадка может стать отличной возможностью немного отдохнуть в аэропорту или даже исследовать новый город, если для этого не требуется виза. Некоторые авиакомпании предлагают бесплатное размещение и трансфер для пассажиров с длительными пересадками, особенно если они попадают на ночное время.

Фото: Тариел Гажиенко

Уведомления о ценах на билеты

Если у вас достаточно времени для бронирования, воспользуйтесь функцией мониторинга цен. Это позволит вам следить за изменениями и «поймать» наиболее привлекательный по стоимости вариант. Многие сайты-поисковики предоставляют возможность подписаться на уведомления о колебаниях цен. Обратите внимание, что цена на один и тот же рейс может меняться до нескольких раз в день.

Программы лояльности авиакомпаний

Обязательно зарегистрируйтесь в программе лояльности той авиакомпании, который вы чаще всего летаете. Так вы будете знать о всех полагающихся вам бонусах. Это, к примеру, накопительные мили, которые можно использовать для частичной оплаты будущих билетов. Или скидки на перелеты в особые даты, например, на ваш день рождения. Даже если в будущем ваши путешествия будут осуществляться с другой авиакомпанией, накопленные мили можно потратить у партнеров программы — в магазинах, ресторанах и даже на другие услуги.

Сравнение цен на отдельные билеты и пакетные туры

Парадоксально, но часто стоимость пакетного тура, включающего в себя перелет, проживание, питание и трансфер, может оказаться ниже, чем при покупке только авиабилетов. Если вам покажется, что предоставленный в рамках тура отель не пригоден для проживания, вы можете использовать исключительно перелет и трансфер. И это уже будет дешевле. Не упускайте возможность сравнить различные варианты, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Соседние аэропорты

Попробуйте рассмотреть разные аэропорты для вылета и прилета. Например, многие москвичи не любят вылетать из Жуковского и ищут, например, рейсы из Шереметьево. Однако иногда стоимость билетов на вылеты из «дальних» аэропортов бывает заметно ниже. В стране прилета можно смело искать аэропорт в соседнем городе, куда, возможно, летают более бюджетные авиакомпании.

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4 сентября 2024, 00:37
Фото: Freepik
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