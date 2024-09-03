Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой

Григорий Лепс опубликовал семейные снимки в личном блоге.

В июне Григорий Лепс произвел фурор, появившись на премии МУЗ-ТВ с незнакомой публике девушкой. Спустя несколько дней, 62-Григорий Лепс объявил о помолвке с 18-летней Авророй Кибой. В соцсети избранница артиста похвалилась массивным кольцом с большим бриллиантом, а немного позже отправилась на отдых со звездой российской эстрады.

Поклонники подумали, что исполнитель хита "Самый лучший день", наконец, обрел свое счастье, но теперь Лепс оказался брошен своей молодухой. Аврора планирует обучаться за границей и поступила в колледж моды в Лондоне на дизайнера. Как сложатся отношения этой пары в дальнейшем, неизвестно. Однако уже сейчас певец показал в соцсети нежные фото с бывшей женой.

Григорий Лепс расстался с Анной Шаплыковой в 2021 году. За 20 лет семейной жизни в их семье на свет появились две дочери и сын. После развода поклонники, да и сам Лепс, надеялись, что отношения еще могут восстановиться, но этого не произошло. Теперь звезде остается только ностальгировать по семейной жизни, публикуя посты в блоге.

Накануне артист вспомнил, как они с Анной 1 сентября провожали дочек и сына на учебу. Лепс продемонстрировал эти кадры своим поклонникам.

«Все первые сентября наших с Анной детей», – подписал публикацию музыкант.

В настоящее время дочери Лепса 16-летняя Николь и 22-летняя Ева учатся за границей. Младшая посещает школу в Лондоне, а старшая осваивает профессию дизайнера в Париже. Хотя отец был против их переезда, он все же поддержал своих детей в этом решении, но надеется, что, окончив учебные учреждения, дочери вернутся на родину.