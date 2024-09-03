Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Вторник 3 сентября

15:59Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой 13:47Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры 13:06Тест: что вы знаете о продуктах и блюдах из СССР времен дефицита? 11:52Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах 11:15Костенко узнала о серьезном диагнозе после резкого ухудшения состояния 10:05"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич 08:50Звезда "Дома-2" Абрикосов уколол нового любовника Бородиной: Теряет мужественность 06:27Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 сентября 06:06ТЕСТ: Что было запрещено, а что разрешено в советское время 03:15Киркоров опозорился на очередном корпоративе: Опять вошел не в ту дверь 00:05Беременная Погребняк пострадала из-за младшего сына 22:15ТЕСТ: Угадай советский курорт по описанию 21:26Воссоединились: Харламов уехал к Асмус после свадьбы с Ковальчук 19:23Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка 17:03"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва 16:47"Росатом" и "Федеральный экологический оператор" подарили Усолью-Сибирскому новый облик 16:05Кушанашвили поднял на смех хвастающегося мускулами Киркорова 12:42Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться 12:03После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы 10:40Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении 10:35В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества 09:49Больной онкологией Дроздов вернется к работе 09:17Возмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 08:44Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 06:09Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь 03:05Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций 00:16Житейские истории: 5 книг, от которых становится тепло на душе 18:12Топ бесполезных косметологических процедур: мнение профессионала 16:23Всплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес 14:06Инструкция: как понять любой школьный предмет 12:39Тест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 10:56Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ 10:14Дарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 09:18Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве 09:12В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 06:03Рабочий режим: как помочь ребенку настроиться на ранние подъемы и учебу после каникул 03:36Как узнать, что он – альфонс 00:04Сто к одному – как избежать конфликтов в семье 18:06Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург 16:19Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом 14:11Как перестать вступать в токсичные отношения 12:04Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера 10:16Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе 08:16 Московские театры подготовили к новому сезону более 200 премьер 06:10Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно 03:29ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов 00:05Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей 21:59Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП 19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой

Брошенный молодухой Лепс показал нежные фото с бывшей женой
173

Григорий Лепс опубликовал семейные снимки в личном блоге.

В июне Григорий Лепс произвел фурор, появившись на премии МУЗ-ТВ с незнакомой публике девушкой. Спустя несколько дней, 62-Григорий Лепс объявил о помолвке с 18-летней Авророй Кибой. В соцсети избранница артиста похвалилась массивным кольцом с большим бриллиантом, а немного позже отправилась на отдых со звездой российской эстрады.

Поклонники подумали, что исполнитель хита "Самый лучший день", наконец, обрел свое счастье, но теперь Лепс оказался брошен своей молодухой. Аврора планирует обучаться за границей и поступила в колледж моды в Лондоне на дизайнера. Как сложатся отношения этой пары в дальнейшем, неизвестно. Однако уже сейчас певец показал в соцсети нежные фото с бывшей женой.

Григорий Лепс расстался с Анной Шаплыковой в 2021 году. За 20 лет семейной жизни в их семье на свет появились две дочери и сын. После развода поклонники, да и сам Лепс, надеялись, что отношения еще могут восстановиться, но этого не произошло. Теперь звезде остается только ностальгировать по семейной жизни, публикуя посты в блоге.

Накануне артист вспомнил, как они с Анной 1 сентября провожали дочек и сына на учебу. Лепс продемонстрировал эти кадры своим поклонникам.

Фото: соцсети / @gvleps

«Все первые сентября наших с Анной детей», – подписал публикацию музыкант.

В настоящее время дочери Лепса 16-летняя Николь и 22-летняя Ева учатся за границей. Младшая посещает школу в Лондоне, а старшая осваивает профессию дизайнера в Париже. Хотя отец был против их переезда, он все же поддержал своих детей в этом решении, но надеется, что, окончив учебные учреждения, дочери вернутся на родину.

Телеграм канал

3 сентября 2024, 15:59
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

По теме

"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом

Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры

Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры
Лариса Долина продолжает давать поводы для тревоги. Аартистка обратилась с просьбой о государственной защите, опасаясь за свою жизнь из-за поступающих угроз убийством. По информации, которая тиражируется телеграм-каналами, это стало следствием недавнего мошенничества, в результате которого Долина потеряла свою квартиру и 112 миллионов рублей.

Тест: что вы знаете о продуктах и блюдах из СССР времен дефицита?

Тест: что вы знаете о продуктах и блюдах из СССР времен дефицита?
В 80-е годы в СССР жизнь была полна контрастов. Время дефицита, когда многие продукты приходилось покупать по талонам, стало настоящим испытанием для советских хозяек. Несмотря на трудности времени, люди находили способы радовать себя и своих близких вкусной едой.

Костенко узнала о серьезном диагнозе после резкого ухудшения состояния

Костенко узнала о серьезном диагнозе после резкого ухудшения состояния
Анастасия Костенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. В начале осени она была вынуждена обратиться в клинику, где ей поставили диагноз, ставший для нее настоящим шоком. Модель призналась, что в последние дни чувствовала себя плохо, но не придала этому значения, полагая, что отсутствие высокой температуры говорит о легком течении болезни.

"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич

"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич
Александра Бортич поделилась откровенными размышлениями о детях. Слова актрисы вызвали бурное обсуждение среди поклонников. Александра Бортич поделилась откровенными размышлениями о детях.

Звезда "Дома-2" Абрикосов уколол нового любовника Бородиной: Теряет мужественность

Звезда "Дома-2" Абрикосов уколол нового любовника Бородиной: Теряет мужественность
Личная жизнь Ксении Бородиной не дает покоя общественности. Ведущая, которая известна своим ярким характером и откровенными высказываниями, завела роман с блогером Николаем Сердюковым. Их отношения развиваются стремительно, и, кажется, они находятся на этапе "конфетно-букетного" периода.

Выбор читателей

02/09ПндВозмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 02/09ПндБедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 02/09ПндПосле суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы 02/09ПндКушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении 02/09ПндПопавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться 02/09Пнд"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва