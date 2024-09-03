Костенко узнала о серьезном диагнозе после резкого ухудшения состояния

Анастасия Костенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. В начале осени она была вынуждена обратиться в клинику, где ей поставили диагноз, ставший для нее настоящим шоком.



Модель призналась, что в последние дни чувствовала себя плохо, но не придала этому значения, полагая, что отсутствие высокой температуры говорит о легком течении болезни. Однако, как показала практика, это было ошибкой.

Состояние Анастасии стало ухудшаться, и вскоре ее начали мучить сильные боли. "Дошла я до отоларинголога в полном бреду и почти без сознания. Давящая и ноющая боль на половину лица, даже есть не могла, потому что челюсть заклинило от боли", — делилась она своими переживаниями.

После обследования врачи подтвердили диагноз: острый левосторонний экссудативный синусит. Несмотря на настоятельные рекомендации специалистов провести пункцию, Костенко решила отказаться от этого метода лечения и сейчас проходит курс антибиотиков.

Она призналась, что не была достаточно внимательна к своему здоровью и доверилась советам окружающих. Многие уверяли ее, что отсутствие высокой температуры свидетельствует о легком течении болезни. Однако подобное легкомысленное отношение к своему состоянию может привести к серьезным последствиям. Примером тому служит история Романа Костомарова, который стал инвалидом из-за запущенной болезни и теперь мечтает вернуться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки.

Сейчас Анастасия старается сосредоточиться на восстановлении. Она понимает, что здоровье — это самое важное, и призывает своих поклонников быть более внимательными к своему самочувствию.