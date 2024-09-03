"Это ужасно": увлечение ребенка вызвало серьезные опасения у Саши Бортич

Александра Бортич поделилась откровенными размышлениями о детях. Слова актрисы вызвали бурное обсуждение среди поклонников.



Александра Бортич поделилась откровенными размышлениями о детях. Слова актрисы вызвали бурное обсуждение среди поклонников и в обществе. В 2020 году она впервые стала мамой, однако, как призналась Саша, ее любовь к детям не безгранична. В интервью Федору Бондарчуку на шоу "Кино в деталях" Бортич открыто заявила, что не понимает, почему многие люди делают вид, что все дети — это "цветы жизни".

"Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно", — отметила актриса, рассказывая о своем опыте работы с юными коллегами на съемочной площадке. Эти слова могут показаться резкими, но они отражают реальность, с которой сталкиваются многие взрослые, работающие с детьми. Саша не скрывает, что порой взаимодействие с маленькими актерами может вызывать раздражение и стресс.

Сейчас Бортич активно возвращается к работе, совмещая карьеру и материнство. Воспитание четырехлетнего сына Саши стало возможным благодаря поддержке его отца, предпринимателя Евгения Савельева. "Он на площадку приезжал ко мне, и свой один выходной в неделю я всегда проводила с ним полностью", — рассказала Александра.

Говоря о талантах сына, Бортич с юмором отметила, что у мальчика уже проявляются актерские способности. Однако она надеется, что он выберет для себя другую профессию: "К сожалению, его артистические наклонности на лицо. Это ужасно, это просто невероятно". Саша признается, что не станет препятствовать его творческим устремлениям, но мечтает о более стабильной карьере для своего ребенка.