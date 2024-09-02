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Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций

Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций
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Кишечные инфекции окружают нас круглый год, но заболеваемость особенно заметно увеличивается летом. Причин тому масса: плохо помытые ягоды или фрукты, купание в водоемах, испорченные на жаре продукты, загрязненная вода.

Любого из этих факторов достаточно, чтобы подхватить кишечную инфекцию, которая может привести к опасному последствию для здоровья. О том, как возникают кишечные инфекции, почему нужно их лечить и по каким признакам понять, что, возможно, что-то не так, рассказывает Виктор Малеев — академик РАН, врач-инфекционист, разработчик "Регидрона".

Почему важно следить за здоровьем кишечника

Здоровье кишечника, как и любого другого органа, влияет на весь организм. Помимо очевидных функций (усвоение питательных веществ и выведение ненужных), он участвует в выработке некоторых аминокислот и витаминов, например B и К. Кроме того, здоровая микробиота кишечника включает иммунные реакции и вырабатывает нейрогормоны (серотонин, дофамин).

В случае кишечной инфекции слизистые ткани воспаляются, повреждается их защитная функция, повышается проницаемость, микроорганизмы проникают в кровоток. Также развиваются интоксикация и бактериемия, которые могут распространиться за пределы кишечника и привести к опасному для жизни состоянию — сепсису.

Кроме того, в связи с повторяющимися диареей и рвотой на фоне кишечной инфекции организм теряет большое количество жидкости и электролитов.

Поэтому важно следить за состоянием желудочно-кишечного тракта и предпринимать меры по предотвращению болезни и быстрейшему восстановлению.

Как понять, что желудочно-кишечный тракт нездоров?

Для оценки состояния следует обратить внимание на симптомы заболеваний ЖКТ, которые проявляются довольно ярко и заметно. Это боли в животе, нарушения стула, метеоризм и вздутие, рвота, повышение температуры тела и так далее. Если человек не наблюдает эти признаки на регулярной основе и у него нет жалоб, то можно сказать, что его желудочно-кишечный тракт функционирует правильно.

Дополнительно у ребенка, в отличие от взрослого, нарушения ЖКТ влияют на его развитие. Если вы заметили какие-либо особенности и нарушения, одной из причин могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Точное заключение о состоянии здоровья может дать только специалист после обследования.

Отчего возникают кишечные инфекции?

Кишечные инфекции чаще всего возникают из-за нарушения правил гигиены, потребления инфицированных продуктов и воды. Сбой в режиме, избыток еды или алкоголя, неправильное питание, хронические заболевания способствуют прогрессированию заболевания. Вызывать кишечные инфекции могут вирусы, бактерии, паразиты. Ротавирус, норовирус и некоторые другие вирусы наиболее часто вызывают кишечные инфекции, которые способны передаваться не только через грязные руки, инфицированные продукты, но и в отдельных случаях воздушно-капельным путем. Среди бактериальных инфекций чаще всего встречается сальмонеллез (сальмонелла обычная загрязняет куриное мясо и яйца), а также шигеллез (дизентерия). Амебиаз и лямблиоз с тяжелым поражением кишечника вызывают простейшие микроорганизмы. Еще один источник — испорченные продукты, в которых накапливаются токсины.

Патогенные возбудители попадают в желудочно-кишечный тракт, развивается кишечная инфекция, микробы размножаются и выделяют токсины. В результате происходит интоксикация организма, которая сопровождается головной болью, рвотой, диареей, слабостью.

Для лечения кишечных инфекций используют: сорбенты, пробиотики, противомикробные препараты (в случае бактериальной инфекции подключают антибиотики). Но самым важным направлением терапии является регидратация, с целью которой применяют регидрон для восполнения потерянной жидкости и солей.

Формула раствора для регидратации была создана, когда я работал экспертом в ВОЗ, лечил детей в Средней Азии и создавал наиболее эффективные солевые растворы для питья. Те растворы, которые ВОЗ выпускала для рынков Азии и Африки, не подходили нашим людям из-за отличий в метаболизме и нарушениях водно-электролитного баланса. Тогда вместе с аспиранткой мы разработали и испытали новый состав раствора с безводной глюкозой, солями натрия и калия. Он показал свою эффективность, от него не было отеков, осложнений или усиления диареи. Он помогал мне во врачебной практике и в Средней Азии, и в России — и с собственным сыном и внуками.

Фото: Freepik

Почему важно не допустить обезвоживание

При кишечных инфекциях часто возникает опасное для жизни состояние — обезвоживание организма. Это происходит из-за того, что с диареей и рвотой теряется жидкость, которая не успевает восполняться в достаточных объемах. В результате страдают органы и клетки: им не хватает питания и кровоснабжения, это может приводить к острым патологиям — от отказа почек до нарушений в работе сердца. Поэтому очень важно пить жидкость — но не обычную воду или газировку, а готовый, сбалансированный по солям (электролитам) и глюкозе раствор. По своему составу он соответствует физиологическим жидкостям организма, водно-солевым потерям со стулом и рвотой и помогает восстановить исходный водно-электролитный обмен.

Как применять растворы для регидратации

В период отравления раствор нужно пить маленькими глотками, для детей буквально по одной ложке каждые 2-3 минуты. Большой объем питья может вызвать раздражение желудка и усиление рвоты. Это касается и водно-солевого раствора, который применяется в зависимости от возраста и веса заболевшего. Пероральная регидратация — это первая помощь, с которой следует начинать терапию при отравлениях, независимо от их типа и вызвавшего болезнь возбудителя.

Тем более инфекции постоянно эволюционируют и появляются новые. Например, диарея при ковиде-19, которого раньше не было. Или кишечные расстройства при таких вирусах, как астровирус и открытый уже в XXI веке респираторный бокавирус. Сегодня все чаще регистрируется диарея, вызванная антибиотиками и разными лекарствами (например, препаратами, применяемыми для лечения сердечно-сосудистых заболеваний).

Меняется наш образ жизни и питание — и это тоже влияет на эволюцию кишечных и других инфекций. Поэтому важно научиться с ними жить, профилактировать и вовремя лечить.

Одним из способов облегчить состояние больного является удаление токсических продуктов микробного происхождения из ЖКТ. Его принцип действия — связать токсины и вредные вещества с помощью сорбентов и стимулировать их естественное выведение. Это помогает снизить нагрузку на организм, поскольку токсины влияют и на другие органы: сердце, печень, ЦНС и так далее.

Детоксикация состоит из нескольких процедур:

● заболевшему промывают желудок, вызывают рвотный рефлекс;

● очищают кишечник с помощью клизмы;

● назначают энтеросорбенты, которые выводят из организма вредные вещества;

● параллельно отпаивают раствором для восполнения водно-электролитного баланса. Чаще всего — перорально, но при тяжелых случаях возможно и внутривенное введение полиионных солевых растворов (хлосоль, трисоль и другие).

Как предупредить кишечную инфекцию?

Есть несколько правил, которые помогут снизить вероятность заболевания кишечными инфекциями.

● Прежде всего тщательно мыть руки перед каждой едой.

● Не употреблять испорченные продукты, напитки и еду, которая выглядит или пахнет подозрительно. Эта рекомендация особенно актуальна летом в жару, поскольку продукты портятся гораздо быстрее, а в тепле бактерии размножаются еще активнее.

● По той же причине по возможности отказаться от приема пищи в сомнительных кафе, ресторанах и других точках общепита, которые не вызывают доверия. Неизвестно, в каких условиях там хранятся продукты.

● Тщательно мыть ягоды, фрукты, овощи. Не использовать для этого загрязненную воду.

● Если отправляетесь в поездку, проверьте, что в аптечке есть необходимые средства: растворы для восполнения водно-солевого баланса, энтеросорбенты, пробиотики.

● Следить за тем, чтобы дети не глотали воду из загрязненных водоемов. Опасные патогены могут также обнаруживаться в море или пресноводном водоеме.

Старайтесь следовать этим правилам, берегите себя и свое здоровье, а в случае появления первых симптомов кишечной инфекции — рвоты, жидкого стула, болей в животе, повышения температуры тела — обратитесь к врачу и сразу же начинайте лечение.

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2 сентября 2024, 03:05
Фото: Freepik
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