Как узнать, что он – альфонс

Встретить на своем пути альфонса может каждая женщина, как и угодить в расставленную им сеть. Такой тип мужчин может превосходно манипулировать, очаровывать и пудрить мозги даже весьма умным и сообразительным представительницам слабого пола. "Чтобы не попасться на уловки альфонса, нужно считывать признаки и маркеры поведения, которые являются "тревожными звоночками", ? рассказывает семейный психолог Ольга Романив.



Как распознать альфонса

Благодаря фильмам и сериалам мы привыкли считать, что альфонс представляет собой молодого, сексуального и ухоженного мужчину, который «охотится» исключительно на зрелых и состоятельных женщин. Однако это всего лишь стереотип, поскольку он вполне может избрать целью и свою ровесницу, если девушка располагает определенными финансовыми возможностями.

Чтобы привлекать внимание женщин, альфонс тщательно следит за своим внешним видом, стараясь выглядеть как с обложки глянца. Как правило, этот мужчина представляет собой идеальный образ из самых тайных дамских фантазий: подтянутый, загорелый, в брендовых вещах и с идеальной стрижкой. Альфонс мгновенно притягивает к себе взоры женщин, чего, собственно говоря, и добивается, чтобы увеличить масштабы территории для «охоты».

Не ударит мужчина лицом в грязь и при разговоре с дамой. Он будет делать тонкие и изящные комплименты, открывать перед вами двери, оставаться галантным и безукоризненно вежливым. Разумеется, всем своим видом он постарается излучать желание продолжить знакомство, демонстрировать страсть, нежность и умело флиртовать. Большинству женщин таких неоспоримых достоинств хватит за глаза, чтобы влюбиться в мужчину без оглядки. Согласитесь, пропустить такого принца из сказки очень сложно, особенно сейчас, когда представительницы слабого пола остро нуждаются во внимании, заботе и нежности, но далеко не всегда получают желаемое.

Как действует альфонс

Альфонс ведет себя очень умело, всем своим видом показывая, что настроен по отношению к вам очень серьезно. Если женщина сама говорит о том, что рассчитывает на приятный и необременительный роман, он может разыграть сильную обиду, прибегнуть к манипуляции, чтобы влюбить в себя и не упустить свой объект. В итоге некоторые девушки, действительно, клюют на уловки альфонса и проникаются к нему чувствами, пока тот незаметно живет за их счет: посещает светские выставки на правах вашего партнера, получает дорогие подарки, изображая сильное смущение, а также деньги, прикрываясь отговорками, что только занимает, пока не окрепнет, не встанет на ноги, вот-вот не получит работу мечты и так далее.

Очень часто альфонсы не брезгуют мошенничеством, пытаясь заставить даму сердца поучаствовать в сомнительных финансовых проектах, преследуя материальную выгоду. На подобные предложения необходимо отвечать категорическим отказом!

Как проверить, действительно ли, перед вами альфонс? Очень легко! Перекройте поступающие финансовые потоки в его сторону, и он быстро раскроется в танце: начнет упрекать, обижаться, грустить, демонстрировать равнодушие. Также мужчина может стать агрессивным, переходить к шантажу, угрозам.

Как не попасться на уловки

При знакомстве с мужчиной, какой бы он ни был очаровательный и милый, осторожно наведите справки о его работе. Если избранник все время «находится в поиске», «временно свободен», «ожидает перспективного делового предложения», но его социальный статус не меняется, уходите, не раздумывая.

Также вас должны насторожить просьбы занять денег. Если мужчина постоянно обеспокоен финансовыми вопросами, о чем с честными глазами рассказывает на свидании, если он довольно спокойно принимает от женщины материальную помощь, подарки, значит, привык жить за счет избранницы, поэтому с таким спутником лучше распрощаться.