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Пятница 9 августа

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Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной

Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной
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Вспомните советскую мелодраму с помощью нашего теста.

Фильм "Мачеха" стал одним из 20 самых просматриваемых лент советского кинематографа. С легкой руки режиссера Олега Бондарева в 1974 году картина даже получила приз за лучший сценарий на международном кинофестивале.

Кино о том, как два чужих друг другу человека становятся родными душами. Можно даже назвать ее не мелодрама, а семейная драма. Сюжет незамысловат: у женатого мужчины вдруг обнаруживается внебрачная дочь, ее мать умерла, а девочка Света, о существовании которой мужчина и не подозревал, осталась одна. Школьницу забирают в семью отца, но девочка очень трудно привыкает и к новым местам, и к новым людям.

Татьяна Доронина сыграла здесь главную женскую роль, воплотив образ мачехи. После этого она была признана актрисой года и награждена призом.

Проверьте, на сколько хорошо вы помните шедевр Советского Союза и пройдите наш простой тест.

Телеграм канал

9 августа 2024, 19:41
Фото: кадр из кинофильма "Мачеха"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot; (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Собачье сердце&quot; (1988) // YouTube / @5TVRussia
Кадр из фильма &quot;Приключения Электроника&quot; (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр из фильма &quot;Он, она и дети&quot; (1986) // YouTube / @gtrftv

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