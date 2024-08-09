Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали

Отар Кушанашвили опубликовал видео не для слабонервных.

Недавно Отар Кушанашвили опечалил своих поклонников трагичным известием о своей госпитализации. Вся страна переживала за журналиста и молилась о его здоровье. Позже телеведущего выписали из медицинского учреждения и, по сообщениям СМИ, он тут же приступил к работе.

Теперь же Кушанашвили показал, как сильно его изуродовали – после операции на теле звезды остался огромный шрам от пупка до груди. Но Отар совсем не стесняется безобразной, по мнению подписчиков, отметины. Он считает, что это часть его "любимого тела", и жить теперь с этим рубцом предстоит всегда.

Также журналист рассказал, что продолжает бороться со своей "пренеприятнейшей" болезнью и уже начал второй сеанс химиотерапии. Поклонники порадовались, что ведущий чувствует себя хорошо. У Кушанашвили, по его словам отсутствует побочные эффекты после лечения, из-за чего он назвал свой организм уникальным.

Сейчас его главным желанием остается – выздороветь и "быстрее окунуться в книги". Врачи восхищается жизнелюбием знаменитости, а он просто продолжает верить в лучшее. После начала курса химиотерапии он Кушанашвили записал видео из студии, где уже вовсю снимал новые выпуски своей передачи. Вернулся он на площадку, чтобы продолжить зарабатывать деньги.

Отар также признался, что до этого безалаберно относился к своему здоровью, а теперь пожинает плоды своей безответственности. Беззаботно потраченные дни телеведущий вспоминает с отвращением.