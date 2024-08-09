С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Пятница 9 августа

09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась 00:16Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 21:28Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД 21:22Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России" 20:49Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото 19:45Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?" 19:08Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате 19:07Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище 17:51Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами 17:28Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз 17:0229-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха 16:39Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 16:08Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться 15:55В Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы – Собянин 15:39Будущее медицины, образования и соцсферы: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030" 14:47Тест для внимательных: угадайте советский фильм по кадру с мотоциклом 14:02Пугачева нашла решение проблемы с простаивающей без покупателей роскошной дачей 13:54Принимаемые Мосгордумой законы позволяют улучшать жизнь в городе – экс-спикер 12:54Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030" 11:50У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем 09:55Появившаяся на публике в обтягивающем наряде Милявская произвела фурор 08:58Харламов и Ковальчук устроили настоящую свадьбу с пышным торжеством и гостями: фото утекли в Сеть 06:17Враждующие принц Гарри и принц Уильям встретятся лицом к лицу на похоронах 03:36Дженнифер Лопес крепко приложили за появление на публике с неприлично дорогой вещью 00:21Стас Садальский отмечает 73-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 21:38"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере 20:46Лерчек призналась, когда закончится их с Артемом Чекалиным "спектакль с разводом" 20:16У нового возлюбленного Бородиной до сих есть связь с бывшей 19:45Тест по советскому фильму "Не могу сказать прощай" 19:13"Будем мочить в сортире": проигравшая Успенская угрожает обиженному Киркорову 18:55Нашла мужика в необычном месте: Самбурская раскрыла место знакомства с возлюбленным 18:18"Девке крышу снесло": народ освистал снявшую бюстгальтер перед камерой Нюшу 18:09Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна 17:50Подозреваемый в измене Галустян вернулся в семью ради детей 17:29Улетевший из-за неблагоприятной ситуации Буйнов раскрыл свое местонахождение: Кайф 17:04МакSим пришлось оправдываться за свое нелепое поведение на публике 16:35Шок: скрытная Рита Дакота готовится к родам – страшно и сложно 16:09Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось 15:53Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное 15:34Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин 14:31На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке 14:09Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким 13:40Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области 13:18Тест: угадайте советский фильм по кадру в школе 12:09Орбакайте светится от счастья на фоне скандала с планирующей возвращение в Россию Пугачевой 11:13В жизни 41-летней Бородиной произошло перевернувшее все событие 11:09Надя Ручка рассказала об особенностях воспитания своего 6-летнего сына
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе

С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе
60

Недавнее путешествие невесты известного певца Григория Лепса обернулось ужасным инцидентом. Аврора Киба рассказала о том, что ее обокрали в Ницце.

"Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли", — с горечью написала она. Инцидент стал настоящим шоком для Авроры, которая только что вернулась из Европы.

Она призвала своих подписчиков быть более внимательными и осторожными, особенно в местах с высокой туристической активностью, где кражи происходят чаще всего. Это напоминание о том, что даже в самых красивых и романтичных городах могут происходить неприятные ситуации.

Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую она купила в аэропорту Стамбула. По информации издания, стоимость подобной пары тапок составляет около 1275 долларов. Это подчеркивает не только финансовые потери, но и эмоциональную составляющую — ведь такие вещи часто имеют для владельца особую ценность.

Интересно, что несколько дней назад Лепс делился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен с Кибой во время отдыха в Турции. Артист выглядел расслабленным в голубой рубашке с короткими рукавами, а его 18-летняя спутница — элегантно в черном платье с открытыми плечами. Эта фотография стала символом их романтических отношений и радостных моментов, которые теперь омрачены неприятным инцидентом.

Кража вещей в туристических местах — это проблема, с которой сталкиваются многие путешественники. Часто люди не осознают рисков, связанных с хранением ценных вещей в общественных местах или даже в собственных номерах отелей.

Телеграм канал

9 августа 2024, 09:30
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеканал "360"• Требует проверки

По теме

"Бог поможет": Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в очередной раз оказались в центре внимания. На этот раз не из-за романтических моментов, а из-за слухов о громком разводе. По информации инсайдеров, их расставание может стать "самым дорогим разводом в истории".

Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась

Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась
Памела Андерсон недавно поделилась своими размышлениями о жизни без макияжа и о том, как это повлияло на ее восприятие людьми. В свежем интервью известная актриса и модель рассказала, что до того, как отказалась от косметики, ей казалось, что "никогда не нравилась людям".

Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон
Королевский эксперт Фил Дампир поделился положительными новостями о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. По его словам, предстоящая поездка семьи в Балморал является обнадеживающим знаком, свидетельствующим о том, что она идет на поправку. Это будет первое длительное путешествие Кейт с момента, как ей поставили диагноз рак, и, как считает Дампир.

Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото

Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото
Актриса Екатерина Варнава шокировала поклонников внешним видом. Недавно Екатерина Варнава сообщила подписчикам в популярной соцсети о своем пребывании в санатории в Ессентуках.

Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?"

Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?"
Поклонникам советских комедий будет интересно пройти этот несложный тест. Премьера фильма "Где находится нофелет?" состоялась в 1988 году.

Выбор читателей

07/08СрдРиск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна 08/08ЧтвТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 07/08Срд"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере 07/08СрдДочь Левкина шокировала окружающих правдой о рождении свой сестры 08/08ЧтвСтас Садальский отмечает 73-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 07/08СрдПодозреваемый в измене Галустян вернулся в семью ради детей