Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате

Певица Натали после долгого перерыва презентовала новую песню.

Год назад ушел из жизни супруг певицы Натали, известный музыкальный продюсер Александр Рудин. Эта трагедия стала для певицы таким тяжелым ударом, что она на время отказалась от карьеры и перестала появляться на публике. Но недавно исполнительница хита "Ветер с моря дул" вернулась в шоу-бизнес, представив публике свою новую композицию.

50-летняя Наталья Рудина презентовала поклонникам песню "Хоопонопоно", мелодия и аранжировка которой показалась публике очень знакомой. Как отметили слушатели, припев очень похож на "Седую ночь" Ласкового мая, а значит, закрались подозрения в плагиате.

Стоит отметить, что пик карьеры Натали пришелся именно на конец XX века. И, вероятно, желая повторить успех, артистка решила вернуться к знакомому звучанию. "Оказывается в 21-м веке можно зависнуть в 20-м", "Знакомый ритм песни, забытое старое", "Все песни на один мотив", – комментируют слушатели в Сети.

Напомним, Александр Рудин скончался в 27 июля 2023 года на 54-м году жизни. Его обнаружили мертвым на козырьке подъезда дома, где жил с семьей. Говорят, супруг Натали боролся с депрессией после ковида и смерти отца, которая случилась несколькими неделями ранее.