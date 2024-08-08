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Четверг 8 августа

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Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище

Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище
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Анастасия Волочкова горячо высказалась по поводу поведения некоторых артистов.

Предложение депутатов устраивать артистам проверку на алкоголь перед выступлением вызвало крайнюю степень негодования у Анастасии Волочковой. С гневной тирадой балерина выступила в собственных соцсетях.

Звезду особенно возмутило, что из-за отдельных экземпляров должны испытывать неудобство все. Волочкова призвала пьяных артистов к совести перед зрителем и назвала такие проверки несправедливыми по отношению к представителям высокого искусства.

"Почему из-за некоторых людей, которые выходили в пьяном виде, нужно устраивать позорище?", – высказалась звезда русского балета.

Кроме того, Анастасия попросила не лезть в жизнь творческих людей и добавила, что звезды вправе сами решать, в каком виде выходить на сцену.

Напомним, депутаты заговорили о такой инициативе после недавнего концерта в Красноярске, посвященного Дню металлурга. Тогда одна из представительниц российской эстрады Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, появилась на сцене в неадекватном состоянии.

Судя по видеоролику, распространившемуся по Сети, певица вела себя странно: чесалась, гладила интимные места и широко раскрывала глаза. Публика уходила с мероприятия, не дожидаясь окончания выступления и не желая становиться частью этого позора.

Телеграм канал

8 августа 2024, 19:07
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети • Требует проверки

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Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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