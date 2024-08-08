Тест для внимательных: угадайте советский фильм по кадру с мотоциклом

Пугачева нашла решение проблемы с простаивающей без покупателей роскошной дачей

Дача Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище вновь привлекла внимание. На этот раз в связи с ее сдачей в аренду за несколько миллионов рублей. Этот объект недвижимости стал настоящей темой для обсуждения среди поклонников и журналистов, ведь его история полна взлетов и падений.