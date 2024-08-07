Шок: скрытная Рита Дакота готовится к родам – страшно и сложно

Муж Риты Дакоты выдал семейную тайну.

В 2018 году Рита Дакота пережила болезненный развод. Расторгнув брак с певцом Владом Соколовским из-за его измен, артистка осталась одна с девятимесячной дочерью на руках. Когда кажущаяся идеальной жизнь певицы разрушилась, она пообещала себе, что больше никогда не будет рожать детей.

Но в отношениях с Федором Белогаем Рите Дакоте пришлось пересмотреть свои убеждения. Как оказалось, нынешний возлюбленный певицы очень хочет ребёнка. Он не терял надежды, что певица изменит свое решение и согласится снова стать матерью. Так и произошло.

В недавней публикации в популярной социальной сети Рита Дакота призналась, что в настоящий момент морально готовится к беременности и родам. Артистка сообщила поклонникам, что постараются зачать ребенка в 2025 году. Многие поклонники, которые знают певицу как человека с твердыми убеждениями, были приятно шокированы планами пары.

34-летняя Рита Дакота отметила, что после развода с Владом Соколовским ей было очень страшно и сложно, оказавшись с грудным ребенком на руках. "Я всегда справлюсь, даже если меня снова предадут, но вот несчастный ребенок из неполноценной семьи – это невыносимо", – написала певица.