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Вторник 6 августа

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Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой

Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой
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Песни на музыку Александра Зацепина звучат во многих советских фильмах – "Земля Санникова", "31 июня", "Женщина, которая поет". В репертуаре Аллы Пугачевой тоже немало написанных им хитов.

Впрочем, легендарного композитора и знаменитую певицу роднят и какие-то моменты в биографии. Алла Пугачева, например, замужем уже в пятый раз и ее нынешний супруг младше на 27 лет. Александр Зацепин был женат четырежды. А сейчас рядом с ним молодая восточная красавица и муза. Музу Зацепина, что символично, по паспорту тоже зовут Муза.

В июле они вместе приезжали на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". А только что побывали на балете "Лебединое озеро", который Русский классический театра балета представлял в Молодежном театре. Все время они держались за руки, улыбались и было видно – они счастливы.

"Нам очень понравился балет, тем более, Александр Сергеевич давно хотел его пересмотреть, – рассказала Муза Зацепина корреспонденту "Дни.ру". – Кстати, мы тоже сейчас пишем балет, вот и пришли вдохновиться классикой".

Зацепин и его молодая Муза всегда в центре культурных событий. "Мы поддерживаем жизненный тонус", – улыбается верная подруга композитора. Действительно, Александр Сергеевич прекрасно выглядит, он ухожен, хорошо одет. О нем заботятся, его любят, а что еще человеку для счастья надо!

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6 августа 2024, 12:53
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