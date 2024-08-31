Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера

В последний день лета свой день рождения отмечает прославленный голливудский актер Ричард Гир. Сегодня ему исполнилось 75 лет.



В активе артиста десятки ярких картин, множество наград и номинаций, включая "Золотой глобус" и премии международных кинофестивалей. Мы собрали знаковые фильмы с участием талантливого актера.

Чикаго

Одним из самых ярких достижений Гира является его роль в мюзикле "Чикаго", за которую он получил свой единственный "Золотой глобус". Фильм стал настоящим хитом, завоевав шесть "Оскаров", включая лучший фильм. В истории о противостоянии двух женщин, мечтающих о славе, Гиру досталась роль харизматичного адвоката Билли Флинна. Конкуренция за эту роль была велика: среди претендентов значились такие звезды, как Джон Траволта и Хью Джекман.

Красотка

"Красотка" — одна из самых известных работ Гира, которая стала культовой комедийной мелодрамой. Несмотря на то что фильм не принес ему наград, он стал кассовым успехом и по сей день находится в списке лучших фильмов на "Кинопоиске". Роль финансового магната Эдварда Льюиса стала знаковой в карьере Гира, а его дуэт с Джулией Робертс запомнился зрителям на долгие годы.



Офицер и джентльмен

Мелодрама "Офицер и джентльмен" принесла Гиру первую номинацию на "Золотой глобус". В этом фильме он сыграл курсанта военного училища, который сталкивается с жестокими реалиями военной подготовки. Работа Гира была высоко оценена, а фильм получил "Оскар" за лучшую песню и стал классикой жанра.

Хатико: Самый верный друг

Эмоциональная драма "Хатико: Самый верный друг" рассказывает трогательную историю о преданности собаки своему хозяину. Гир сыграл профессора, который стал жертвой инсульта, оставив своего верного друга ждать его возвращения на станции Сибуя. Этот фильм оставил глубокий след в сердцах зрителей и занял 49-е место в рейтинге лучших фильмов на "Кинопоиске".

Давайте потанцуем

Романтическая комедия "Давайте потанцуем" является ремейком японского фильма и рассказывает о юристе, который решает изменить свою жизнь через бальные танцы. Эта история о поисках себя и любви к жизни стала настоящим вдохновением для многих зрителей.

Осень в Нью-Йорке

Хотя мелодрама "Осень в Нью-Йорке" получила смешанные отзывы критиков, зрители оценили проникновенность истории о любви между стареющим ловеласом и молодой женщиной с тяжелым диагнозом. Этот фильм стал знаковым проектом, в котором Гир продемонстрировал свою способность передавать сложные эмоции.

Первобытный страх

В "Первобытном страхе" Гир сыграл адвоката, который защищает молодого человека, обвиняемого в убийстве архиепископа. Этот триллер стал дебютом для Эдварда Нортона, который получил "Золотой глобус" за свою работу. Фильм полон неожиданных поворотов и держит зрителей в напряжении до самого конца.



Первый рыцарь

Историческая драма "Первый рыцарь" перенесла зрителей в средневековье, где Гир сыграл роль Ланселота. Этот фильм сочетает в себе элементы романтики и приключений, показывая сложные отношения между героями и их борьбу за справедливость.

Привидение

Хотя Гир не сыграл главную роль в этом фильме (это была работа Патрика Суэйзи), его участие в "Привидении" оставило заметный след благодаря мощной поддержке сюжета и взаимодействию с другими персонажами. Этот фильм стал культовым и продолжает вдохновлять новые поколения.

Сбежавшая невеста

В этой романтической комедии Гир вновь объединился с Джулией Робертс после успеха "Красотки". Фильм рассказывает о женщине, которая постоянно сбегает от своих женихов, пока не встречает настоящую любовь. Их химия на экране делает эту ленту незабываемой.