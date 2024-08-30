"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени

2,5 года назад Чулпан Хаматова предпочла покинуть родную страну как диссидентка. Беглая артистка обосновалась в Латвии и даже устроилась в рижский театр. Первое время прибалтийская публика проявляла интерес к актрисе из России, так как она довольно резко высказывалась о родине, но со временем внимания к ее персоне поубавилось.
Сегодня Чулпан зарабатывает на хлеб, принимая участие в сомнительных проектах. Так, недавно актриса представила в Италии фильм о семье релокантов. Режиссером картины является Александрос Авранас, работы которого редко оцениваются высоко. Хаматова сыграла в фильме роль страдающей матери.
Завидовать обосновавшейся в Европе Хаматовой не стоит, поскольку ее карьера близится к краху. В этом уверен актер Сергей Селин. Мол, в России ее давно забыли, а на Западе она не будет удостоена тех оваций, что получала на родине. "Лично я не знаю такую актрису. Ее больше нет", – сказала звезда сериала "Улица разбитых фонарей", заранее похоронив беглую артистку.
Как только стало известно об эмиграции Чулпан Хаматовой, многие коллеги в России были разочарованы ее решением. Многих артистов она неприятно удивила. "Ну не дура ли?" – возмущался актер Марат Башаров. Его слова приводили "Дни.ру".