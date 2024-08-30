Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье

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Пятница 30 августа

19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье 18:16Больше не завидный жених? Никиту Ефремова поздравляют со свадьбой 17:35Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо 17:04На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента 16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить 03:06ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс" 00:17Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо 22:00Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 21:48С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза 21:02Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов 20:44Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 20:11На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов 19:57Отношение Меган Маркл к борющейся с раком Кейт Миддлтон кардинально изменилось 19:19Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы 19:13Вскрылись новые проблемы у экс-ведущего шоу "Модный приговор" Васильева 18:45Детский клинический центр в Красногорске будет помогать детям участников СВО 18:30Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах 18:15Нагиева втянули в мордобой с писавшим о нем гадости кинокритиком 17:43Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября 16:56Абрамову нанесен серьезный удар после многострадального развода с Алсу 16:53День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030" 16:25Паблик-токи и спектакли: чем завершится фестиваль "Театральный бульвар" 16:03Бывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой 15:51"Нарциссичный и токсичный": Бородина разозлилась из-за выходок нового любовника 14:12Прошел суд между Муцениеце и Прилучным: дети останутся с мамой 13:45На фоне слухов о госпитализации Буйнова его жена сделала громкое заявление 12:34Великанова: Депутат МГД должен быть ответственным, стойким и любящим Москву 11:50Тест по кинофильму "Одиноким предоставляется общежитие" 11:36Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты 10:46Больного онкологией Буйнова экстренно госпитализировали 10:08Почти как Шаман: названа самая дорогая артистка российской эстрады 09:39Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму 08:53Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается 06:12Станет известна истинная причина смерти принцессы Дианы 03:18Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков 00:14Тест: Вспомни эти блюда из советских фильмов 21:23Люди бросились на помощь пострадавшей Барановской 21:20В районе Филевский парк достраивают школу с инженерным и медицинским комплексами 21:11С треском провалившийся Баста вынужден резко пойти на отчаянный шаг 20:32Парк "Яуза" преображается: отремонтированы четыре мостика у ротонды "Храм воздуха" 19:46"Ему тяжело внутри": Билан объяснил взбаламутивший народ инцидент с Лепсом
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Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье

Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье
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Анна Заворотнюк в последнее время переживала тяжелые времена. В конце мая семья простилась с любимой матерью, которая долго боролась с раком головного мозга.

Произошедшее стало настоящей трагедией для родных. Последние пять лет жизни Анастасия страдала от болезни, и все надеялись на чудо. Когда ее не стало, Анна успела вернуться из Дубая, чтобы поддержать близких: бабушку, брата, отчима и младшую сестру, которая так и не увидела маму здоровой.

Лето Анна провела в Москве, стараясь справиться с горем. Она делилась с подписчиками лишь скромными подробностями своей жизни, но, похоже, постепенно начинает оправляться от утраты. И вот сегодня она обрадовала своих поклонников радостной новостью — в их семье произошло долгожданное пополнение. Ее муж Тимур Исмаилов стал дядей во второй раз, и это известие наполнило семью счастьем. Муж Анны невероятно рад этому событию, что подчеркивает важность семейных уз в такие непростые времена.

Фото: соцсети

Несмотря на радость от прибавления в семье, сама Анна пока не спешит становиться матерью. Ранее многие думали, что она ждет свадьбы с избранником, но выяснилось, что они уже оформили отношения несколько лет назад в тайне от всех. Анна решила отказаться от традиционного празднования, возможно, из-за состояния матери. В итоге ни подвенечного платья, ни пышной вечеринки не было — лишь тихая регистрация.

Теперь, когда жизнь начинает налаживаться, у Анны нет никаких препятствий для того, чтобы строить свою семью и заниматься личной жизнью. Она может сосредоточиться на своих желаниях и планах на будущее. Возможно, именно сейчас она почувствует готовность к материнству и создаст свою собственную семью.

Телеграм канал

30 августа 2024, 19:28
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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