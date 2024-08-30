"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации

Актер Борис Щербаков оказался в центре внимания. Это случилось после сообщений о его госпитализации.



В ответ на слухи о проблемах со здоровьем, которые распространились через телеграм-каналы, Народный артист России решительно опроверг информацию о своем состоянии. По его словам, он чувствует себя нормально и находится дома.

"Пишут что угодно. Пишут, что в меня стреляли, что я ранен, черт-те что", — с иронией отметил Щербаков телеканалу "360". Слухи о госпитализации появились после сообщений о том, что актера якобы доставили в кардиологическое отделение с нарушением сердечного ритма. Однако сам артист подчеркнул, что последний раз он лежал в больнице два года назад и сейчас не испытывает никаких проблем со здоровьем. В свои 74 года Щербаков продолжает активно работать и наслаждаться жизнью, что подтверждает его бодрое состояние и оптимистичный настрой.

Проблемы с сердцем у актера действительно наблюдаются на протяжении многих лет, но это не мешает ему вести активный образ жизни и продолжать карьеру. Он является ярким примером того, как можно преодолевать трудности и сохранять позитивный дух, несмотря на возраст и физические недуги.

Ситуация с Щербаковым не единственная в мире искусства. Ранее народная артистка России Светлана Немоляева также опровергла слухи о своих проблемах со здоровьем. Она сообщила, что собирается на гастроли в Калининград, тем самым развеяв слухи о том, что находится под наблюдением врачей.