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Среда 28 августа

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Павел Мамаев в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка

Павел Мамаев в третий раз стал отцом и показал новорожденного ребенка
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Павел Мамаев и его жена Надежда вновь стали родителями. В мае этого года пара поделилась радостной новостью о том, что ожидает пополнение в семье.

Спустя несколько месяцев ожидания они с нетерпением раскрыли долгожданную новость: 28 августа 2024 года в 11:10 утра у них родился сын, которого назвали Паша Мамаев.

С самого начала беременности Надежда решила не узнавать пол ребенка. В одном из интервью она объяснила, что для нее важнее всего здоровье малыша. "С первого дня не хотела знать пол третьего ребенка, ибо самое важное — это то, что Всевышний дает нам детей", — говорила она. Надежда также отметила, что ее любовь к мальчикам не должна становиться причиной для каких-либо ожиданий. "Мы с Пашей будем счастливы в любом случае", — подчеркнула она.

Весной, во время романтической поездки в Париж, пара поделилась трогательным видео на фоне Эйфелевой башни. В этом видео Павел танцевал с женой и обнимал ее округлившийся живот. "С днем рождения меня! Любовь множится", — написала Надежда под этим видео, что стало символом их крепкой семьи.

Павел Мамаев с сыном. Фото: соцсети

Несколько месяцев спустя семья организовала гендер-пати, но пол малыша так и остался тайной. Надежда объяснила, что они с Павлом не знали, кого ждут, и это добавило интриги в ожидание. Тем не менее, оба родителя были уверены, что главное — это здоровье их будущего ребенка.

Теперь, когда радостное событие свершилось, Надежда не скрывает своих эмоций: "Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы подобрать, что я чувствую". Она выразила свою благодарность Всевышнему за то, что ее мечта о трех сыновьях сбылась. "Это были непростые роды для меня, но об этом я расскажу позже", — добавила она, делясь своими переживаниями.

Для Павла и Надежды это второй общий ребенок. Летом 2022 года у них родился сын Тимофей. У Павла также есть дочь Алиса от предыдущих отношений, а у Надежды — сын Абдуллах. Надежда делилась тем, как налаживаются отношения между Павлом и ее пасынком: "У них хорошие, ровные, дружеские отношения". Она отметила, что Павел активно участвует в жизни Абдуллаха и помогает ему в повседневных делах.

Телеграм канал

28 августа 2024, 18:02
Павел и Надежда Мамаевы. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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