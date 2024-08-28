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Среда 28 августа

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Народ в недоумении: вернувшаяся на сцену Натали объявила о своих гонорарах

Народ в недоумении: вернувшаяся на сцену Натали объявила о своих гонорарах
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Певица Натали объявила о скором возобновлении творческой деятельности.

Год назад певица Натали пережила семейную трагедию – скоропостижно скончался ее любимый супруг. На этом фоне исполнительница хита "Ветер с моря дул" сделала внушительную творческую паузу в своей карьере. Как сообщила звезда в одном из интервью, она понимает, что надо продолжать петь, но не может взять себя в руки.

И вот теперь Наталья Рудова (настоящее имя певицы – Прим.ред.) намерена возродить былую популярность. Она уже выпустила новую песню и в ближайшее время станет выступать на корпоративах.

Вернувшаяся на сцену Натали также объявила о своих гонорарах, чем ввела народ в некое недоумение. На фоне всеобщего повышения цен певица уменьшила стоимость за свои концерты вдвое. Раньше ее ценник располагался в районе двух миллионов, а теперь она готова исполнить любимые хиты за миллион. Если мероприятие пройдет в Москве, то цена может упасть до 500 тысяч.

Но в райдере певицы ничего сильно не поменялось. Как и прежде летать Натали предпочитает бизнес-классом, передвигаться по городу согласна только на Mercedes Benz с "водителем без лишних вопросов", а жить будет в лучшей гостинице города. Алкоголь в гримерке обговаривается дополнительно, по настроению, как и фото-видео съемки с поклонниками.

Кстати, знаменитость призналась, что решение о возвращении придало ей сил. Творчество помогает ей легче переносить тяжесть на сердце, которую оставила смерть мужа, и учит улыбаться снова.

Телеграм канал

28 августа 2024, 11:41
Натали. Фото: кадр из клипа "Ветер с моря дул"
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