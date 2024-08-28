Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"

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Среда 28 августа

06:04Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана" 03:26ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни 00:14Тяжелобольной Губин внезапно запел 21:15Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох 19:31Алсу сделала заявление после развода с Абрамовым 19:14Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником 19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания
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Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"
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Бурак Озчивит приехал в Татарстан.

В Татарстане стартовали съемки новогодней комедии "Елки-11". В основе картины лежит сюжет знаменитой сказке о Золушке. В этом году подобрался достаточно серьезный актерский каст. Одно имя Бурака Озчивита – звезды турецкий сериалов и обольстителя женских сердец говорит о многом. Тем интереснее будет наблюдать за ним на экране вкупе с российскими актерами.

Стало известно, что звезда "Великолепного века" выступил против Рузиля Минекаева – еще одного краша телезрительниц из "Слова пацана". На экране они будут бороться между собой за сердце Золушки.

Съемки "Елок" проходят в Альметьевске. Кинозвезда из Турции в первый же рабочий день отправился на экскурсию по Казани. Правда, как сообщает СМИ, сначала он все-таки работал. Бурак будет играть в новогодней комедии самого себя.

Рузиль Минекаев исполнит роль парня по имени Дамир. Пока не очень понятно, как сюжет свяжет таких разных звезд, но посмотреть, по мнению зрителей, на это стоит. К слову, съемки "Елки-11" уже на стадии монтажа и постпродакшн. Жители Альметьевска уже привыкли к неожиданностям, ведь в их городе съемки франшизы фильма проходят во второй раз. В прошлом году им по среди лета привезли снег, а в этом вызвали Бурака.

После работы турецкий актер сфотографировался со всеми желающими, но с прессой общаться отказался, мотивируя это усталостью.

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28 августа 2024, 06:04
Бурак Озчивит. Фото: кадр из сериала "Черная любовь"
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