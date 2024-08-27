Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии

Возвращение Андрея Губина Тесты Пластическая операция Даны Борисовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Вторник 27 августа

10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки? 18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу 06:20Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри 03:09ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР 00:15Орбакайте отказалась от встречи с матерью 23:33"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием 22:00"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца 21:14ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы 19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии

Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии
114

В Сочи завершается конкурс "Новая волна". Среди звездных гостей этого года – 64-летний певец поэт и композитор Игорь Николаев со своей очаровательной супругой 42-летней Юлией Проскуряковой. С артистами за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

У этой красивой пары недавно появился новый член семьи, чему Проскурякова очень рада. "У нас теперь есть собака Герда, и мы очень счастливы, – улыбается певица. – Правда, она еще малышка, у нее меняются зубы, поэтому периодически мы все ходим покусанные". "Она все равно уже наша любимица", – вторит супруге Николаев.

Рассказал он и о своем здоровье сейчас. Напомним, в сентябре прошлого года Николаев попал в больницу со следами обширного инфаркта. Медики оценили состояние Народного артиста как тяжелое и поэтому определили его в палату интенсивной терапии. Писали, что у композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. "Сейчас уже все хорошо, – говорит Николаев. – Дай Бог каждому".

По совету врачей, Николаев начал после больницы худеть.

"Я в процессе, это только начало, – пояснил он. – Держу себя в руках, не ем лишнего".

Врачи говорят: чтобы 64-летний артист уберегся от рецидива, ему необходимо коренным образом изменить свой образ жизни на более здоровый и скорректировать питание, включив в рацион продукты, полезные для сердца и исключив опасные. Его диета должна быть богата фруктами, овощами и цельными злаками.

Телеграм канал

27 августа 2024, 10:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

По теме

У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова
Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели

Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели
Светлана Светличная получает постоянный уход. Советская и российская актриса Светлана Светличная дала согласие на то, чтобы ее признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус.

Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии

Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии
Со стороны кажется, что жизнь каждого артиста можно описать словами Александра Грибоедова из комедии "Горе от ума": Не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам". Но Народная артистка России Наталья Гвоздикова уверяет, что в реальности все не столь оптимистично. "Моя пенсия – всего 29 тысяч рублей, – откровенно говорит любимая миллионами актриса.

Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков

Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков
Ольга Орлова опубликовала видео в соцсети. Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова является активным пользователем соцсети.

Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык

Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык
Сати Казанова пробует нетрадиционные методы лечения. Бывшая участница проекта "Фабрика звезд" Сати Казанова в июне обнародовала новость о своей долгожданной беременности.

ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате

ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате
Попробуй угадать, откуда эта цитата. Советские сказки не менее популярны, чем фильмы.

Выбор читателей

25/08ВскПравдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 25/08Вск"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 25/08ВскТест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 25/08ВскНа те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 25/08ВскДочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию